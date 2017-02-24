Kandil’de kimse kalmadı gideceksen Sincar’a git!

Türkiye’nin önündeki en büyük tehdidin PKK olduğunu vurgulayan Özkan, “Kandil’dekiler Sincar’a gitti Dokuz kamp olduğu söyleniyor. O kamplarda tank, hafif zırhlı taşıyıcılar, ısıya duyarlı füzeler var” dedi

Türkiye’nin önündeki en büyük tehdidin PKK olduğunu vurgulayan Özkan, “Kandil’dekiler Sincar’a gitti Dokuz kamp olduğu söyleniyor. O kamplarda tank, hafif zırhlı taşıyıcılar, ısıya duyarlı füzeler var” dedi

RÖPORTAJ: Nil SOYSAL

FETÖ'nün artık Türkiye için tehdit olmadığını iddia eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye'nin önündeki en büyük tehdidin, sınırlarının ötesindeki savaş olduğuna dikkat çekti. Özkan, “Ulusal güvenlik stratejilerimizi yeniden oluşturmak ve kırmızı çizgilerimizi yeniden çizmek zorundayız. Türkiye yönetilemediği için bizim çocuklarımız El Bab'ın kapısında şehit düşüyor” diye konuştu. Türkiye'yi bekleyen savaş tehdidini SÖZCÜ'ye değerlendiren Özkan, çok çarpıcı iddialarda bulundu. İşte o sözleri:

“PYD ORDUSUYLA KARŞIMIZDA”

HAVACILIKTA bir tabir var; uzak tehdit, yakın tehdit diye. Türkiye için uzak tehdit artık Fetullah Gülen ve örgütlenmesidir. Onlar yapacaklarını yaptı. Bizim için yakın tehdit sınırlarımızın ötesindeki savaştır. Bizim çocuklarımız o savaşın içinde ve her gün şehit geliyor. Biz mutlaka ve mutlaka sınırımızın hemen ötesinde gelişmekte olan tehdidi iyi algılamak zorundayız. Bir yıl önce “Kandil'e gideceğiz” diyenler yine “Kandil'e gideceğiz” diyor. Oysa bugün Hatay'ın karşısında sorun var. O gün; “PYD orada düzenli ordu kuruyor” demiştik. Bugün düzenli ordu hayatta… Üstelik bildiğiniz o eski üniformalarıyla değil sanki karşımızda bir devlet var! O devletin askeri ordusu üniformasıyla karşımızda!..

“DEVLET YÖNETİMİ SAVRULUYOR”

BİZİM yapmamız gereken şey; o tehditle ilgili ulusal güvenlik stratejimizi yeniden oluşturmak. Kırmızı çizgilerimizi yeniden çizmek. Bunun için ciddi bir devlet yönetimine ihtiyaç var. Bugünkü devlet yönetimimiz savruluyor ne yazık ki. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Türkiye yönetilemediği için çocuklarımız El Bab'ın kapısında şehit düşüyor. Bundan daha büyük bir acı yoktur. Bu ulusun yüreği yanıyor. O yüzden önce bu sorunu çözmek gerekiyor. Kandil'de kimse yok! Boşa gitmiş olursun Kandil'e…

DİYARBAKIR'DA F-16'MIZI DÜŞÜRDÜLER

KANDİLDEKİLERİN tamamı Sincar'a gitti. O bölgeyi PKK ele geçirmiş vaziyette… Kampların sayısının 9 olduğunu söylüyorlar. O kamplarda tank var, hafif zırhlı taşıyıcılar var, omuzdan atılan ısıya duyarlı füzeler var. Sadece helikopter düşürmüyorlar. Diyarbakır'da bir F-16 uçağımız düştü. Onu düşürenin PKK olduğunu ve Diyarbakır'ın içinde omuzdan atılan ısıya duyarlı füzeyle düşürüldüğünü dünya basını yazdı! PKK, F-16'larımızı bu ısıya duyarlı füzelerle düşürüyorsa, helikopterlerimizi düşürüyorsa, üstelik bunu kendi topraklarımızda yapıyorsa, siz neyle uğraşıyorsunuz? Nedir bu anayasa değişikliği diye tepinmenizin sebebi?

‘Cumhuriyet pranga değil sırtımızdaki kanat'

TÜRKİYE'NİN etrafı sarılmış durumda. Eskiden Irak, Libya, Suriye için kullandığımız çevrelenen ülke tabiri, ne yazık ki bugün Türkiye için geçerli… Dünya tarafından yalnızlaştırılan, bu yalnızlaştırılmanın sonucunda da başına büyük felaketler geleceği anlaşılan bir durumdayız.

PKK bugün düne göre 10 kat daha güçlüdür. Dün PKK'nın elinde füzeler, ağır makineli tüfekler, tanklar yoktu. Bugün hepsi var. Şu anda PKK Türkiye için en büyük tehdittir. Peki PKK'yı bu noktaya kim getirdi? AKP iktidarı ile Fetullah Gülen birlikte getirdi. Fetullah Gülen bizi alçakça ve haince içimizden hançerledi ama AKP iktidarı bunları görmedi.

BEN 6 yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nün alçaklığı nedeniyle cezaevinde kaldım. İçeri alınırken de bağırıyordum; “Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizi” diye, bugün de bağırıyorum. Fetullah ve PKK bu ulusun geleceğini karartmaya güçleri yetmeyecek iki tehlikeli oluşumdur. Bugün birinci tehdit PKK'dır. Bunu görmezseniz sonu felakettir.

AYAĞIMIZDA cumhuriyet prangası varmış! Cumhuriyet pranga değil sırtımızdaki kanattır. Her namazda, her cenazede Fatiha okuyoruz. Okuduğumuz o Fatiha'da; “Allahım yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isterim. Beni kötülerin yoluna düşürme. Kula kulluk etmeme izin verme” diyoruz.

CUMHURBAŞKANI ve AKP'li bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum; yapmayın, tehlikeyi görün. Bu tehdit çok önemli bir tehdittir. Bu tehdit, Türkiye'yi çok büyük sıkıntılara sokar. Bakın camiler, sokaklar, aileler ikiye bölündü. AKP'nin yarısı “Evet”, yarısı “Hayır” diyor. Derhal bu anayasa teklifi geri çekilmelidir.

“BİR KÜRT DEVLETİ KURULUYOR”

Nil Soysal'a konuşan Tuncay Özkan, “Aşağıda bir Kürt devleti kuruluyor. Bu denli büyük bir tehdit var” dedi.