Kapıya adam atmak yerine başarı için bir adım atmalıyız!

Muharrem İnce, parti içindeki tartışmalar için “Olağanüstü kurultay toplansın, konuşalım Tartışmalar ancak o zaman sona erer” dedi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına henüz net bir cevap alamayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce parti içindeki tartışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Olağanüstü kurultayın toplanmasının daha uygun olacağını söyleyen İnce, SÖZCÜ'ye konuştu.

“8 AY BÖYLE GİTMEZ”

İnce, “Olağanüstü kurultay çağrısını yineliyorum. Makul bir süre daha bekleyeceğim. Sonra gereğine bakacağız. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Bence doğrusu ve şık olanı, genel başkanın bu yetkisini kullanması… Bu durum hem partiyi de yormaz ve hırpalamaz” dedi.

İnce, “Olağanüstü kurultay toplanma ihtimalini görüyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Görüyorum tabii ki… Bu sürdürülemez bir durum. Basın aracılığıyla bunları konuşmak, 8 ay boyunca konuşmak, ‘Saraydan talimat aldılar' demek, ‘Kapı önüne koyarım' demek… Olağan kurultaya kadar 8 ay böyle gitmez. Bunları hemen kurultayda konuşmamız lazım. Böyle olmaz. Kapının dışına adam atmak değil başarıya adım atmak için kurultay istiyorum. Bu tartışmalar da ancak o zaman sonlanır.”

2014'TE ADAY OLMUŞTU

İnce önceki gece yeterli imzayı bulduğu takdirde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. İnce, 2014'te CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda da aday olmuş ve 415 delegenin oyunu almıştı. Kılıçdaroğlu ise 740 oyla yeniden genel başkan seçilmişti.