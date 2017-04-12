Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kars 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Kars'ta 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Kars 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Kars referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

08:5512 Nisan 2017
Gündem
Kars 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları
2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Kars'ta 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Kars 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Kars referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Kars'ta yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Kars'ın 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Kars'ın referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

Kars 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Kars 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 163 bin 611 olduğu 2010 referandumunda Kars’ta sandığa giden kişi sayısı 122 bin 729 kişi olmuş, seçmen katılım yüzdesi ise %68.76’da kalmıştı. İşte Kars 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 34.41
EVET : 65.58

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kars'da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 24,59
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,52
Selahattin Demirtaş : % 32,89

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Kars'da; toplam Sandık Sayısı : 723, açılan Sandık Sayısı : 723, toplam seçmen sayısı : 182.836, kullanılan oy sayısı : 143.564, katılım Oranı : % 78,52 olmuştu.

AKP: %35.6
CHP: %15.1
MHP: %12.5
HDP: %34.5

İLGİLİ HABER2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli

 

İLGİLİ HABERAnayasa değişikliği maddeleri: Referandumla hangi anayasa maddeleri değişecek?Anayasa değişikliği maddeleri: Referandumla hangi anayasa maddeleri değişecek?
Son güncelleme: 08:5712.04.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar