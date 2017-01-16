Kasa sırasında parası yetmeyen birine yardım eder miydiniz?

TRT1'de yayınlanan “Sen Olsan Ne Yapardın?” isimli program eşine ender rastlanan bir sosyal deneye imza attı. Bir markete gizli kameralar yerleştiren program ekibi, aldığı ürünlere parası yetmeyen, aynı zamanda ağlayan bir kadın oyuncuyla deneyi başlatarak vatandaşların tepkisini ölçtü.

Programda, genç bir kadın, aldığı ürünleri kasadan geçirdikten sonra kasiyere kredi kartını uzattı. Kart bakiyesinin yetersiz olduğunu öğrendikten sonra, kasiyerden bir kez daha çekim yapmasını rica etti. Bu esnada kasada sıra bekleyen vatandaşlar, merakla kadının bakiyesinin yetip yetmeyeceğine bakıyordu. İkinci çekim denemesi de başarısızlıkla sonuçlanınca, kadın aldığı ürünlerinin bir kısmını bıraktı, ancak buna rağmen yine de vermesi gereken ücreti karşılayamadı.

Ardından kasiyere “Daha sonra getirsem?” sorusunu sorup olumsuz yanıt alınca ağlamaya başladı. İşte sosyal deney de tam bu esnada başladı. Kadının ağladığını gören hemen arkasındaki vatandaş, hiçbir şey söylemezken, sıranın arkalarından gelen bir kadın, hesabı ödedi. Bunun üzerine deney olduğunu öğrenen kadın, yaptığı iyilik sonrasında göz yaşlarını tutamadı.

İŞTE KASADA YAPILAN SOSYAL DENEYİN GÖRÜNTÜLERİ: