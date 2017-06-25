Kemalbay’dan bayram mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay bayram mesajı yayınladı: Bayramın baskı ve zorbalığa karşı özgürlüğe vesile olmasını diliyorum.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ramazan Bayramı mesajında, “Bu bayramın tüm halklarımızın acılarının sona ermesine, savaşa karşı barışa, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlığa, baskı ve zorbalığa karşı özgürlüğe vesile olmasını diliyorum” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramın, acıların sona ermesine vesile olmasını dileyen HDP’li Kemalbay’ın mesajı şöyle:

“Bir inançlar ve halklar bahçesi olan coğrafyamızda, sevinç ve barışın büyük günü olarak kabul görmüş olan Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle, coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında barış ve halkların kardeşliği için edilen duaların kabul olmasını, verilen mücadelelerin başarıya ulaşmasını diliyorum.

Ne yazık ki halklarımız Ramazan Bayramı’nı geleceğe duyduğu kaygı, yoksulluk, acı ve siyasi iktidarın baskısı altında karşılıyor. KHK ile ihraç edilen yüzlerce emekçi, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilen işçiler, evleri yakılıp yıkılmış Kürt halkı, tüm yaşamı erkek şiddetinin gölgesinde geçen kadınlar, gelecek kaygısı taşıyan gençler ve daha nicesi bu bayramı buruk karşılıyor.

Bu bayramın tüm halklarımızın acılarının sona ermesine, savaşa karşı barışa, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlığa, baskı ve zorbalığa karşı özgürlüğe vesile olmasını diliyorum. Halklarımızla el ele vererek, bu coğrafyanın hak ettiği ve özlemi duyulan adaleti, barışı, özgürlüğü ve eşitliği sağlayacağımıza olan inancımızla tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”

DHA