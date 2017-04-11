Kırklareli 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye referandum havasına tamamen girdi. Kırklareli'nde referandum sonuçları ne olacak? Kırklareli daha önceki referandumda hangi cevabı verdi? En son seçimlerde Kırklareli'nde hangi sonuçlar çıktı? İşte referandumda Kırklareli'yle ilgili ayrıntılar… Referanduma çok kısa bir süre kaldı. Referandumda evet mi çıkacak hayır mı sorusu Türkiye'nin gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Referandum'da Kırklareli ne cevabı verecek? Kırklareli önceki referandumda ve seçimlerde hangi cevabı verdi?
KIRKLARELİ 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Kırklareli 2010’da gerçekleşen referandumda HAYIR demişti. Kırklareli referandum sonuçlarına göre, 251269 seçmenden 217036 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %87,61 olmuştu.
EVET: % 25.79
HAYIR: % 74.20
KIRKLARELİ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Kırklareli cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 67,95
Recep Tayyip Erdoğan: % 29,77
Selahattin Demirtaş: % 2,28
KIRKLARELİ 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Kırklareli sonuçları şu şekilde:
AKP: % 27,7
CHP: % 55,7
MHP % 12,4
HDP % 1,8