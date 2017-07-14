‘Küçük kızı kaçırdı’ iddiasına linç girişimi!

İstanbul'da 8 yaşında yabancı uyruklu bir kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen bir kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Olay, Sancaktepe’de meydana geldi. iddiaya göre, Sancaktepe’deki 8 yaşındaki Suriyeli bir çocuğu kaçıran 2 kişi hakkında ihbar yapıldı. Polis şüphelilerin peşine düştü. Takip halindeki şüpheliler otomobille seyir halindeyken kaza yaptı. Şüphelilerden biri araçtan inerek kaçmaya başladı. Ancak, bir süre sonra, vatandaşlarca yakalandı.

Şüpheliyi kaza yerine götüren vatandaşlar kaçırma iddialarını öğrenince, duruma tepki gösterdi. Şüpheliye saldıran çevre sakinleri linç girişiminde bulundu. Polis duruma engel olmaya çalışırken, yaralı giden sağlık ekiplerince hastaneye gönderildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan şüphelinin ifadesine başvuran ekiplerin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi. Kurtarılan küçük kız çocuğunun ise bilgisine başvurulacağı belirtildi.