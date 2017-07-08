Makineye oynattı 2 TL’ye zengin oldu!

Süper Loto’nun Keçiörenli rekortmeninin şansı tek kolonla güldü. 2 TL’lik kuponu makineye oynatan ve bugüne kadar tek kişiye verilen en yüksek ikramiyeyi kazanan talihli gizlense de Keçiörenliler onu bulmaya kararlı. Kuponu oynadığı bayinin sahibi yeni milyonerden daire istedi.

Süper Loto'nun 11 hafta devrederek 37 milyon 764 bin TL'ye ulaşan rekor ikramiyesi, önceki akşam yapılan çekilişle Ankara Keçiören'e çıktı. 02-05-24-39-45-49 numaralarını oynayıp güne milyoner olarak uyanan talihli kimliğini gizliyor. Gazete Habertürk’ten Neslihan Can’ın edindiği bilgiye göre Haberi duyan Keçiörenliler ise büyük ikramiye kazanan kuponun oynandığı Etlik'te Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki bayiye akın etti.

‘BENİ KİRADAN KURTARSIN'

37 milyon liralık ikramiyenin aylık faiz getirisini hesaplamaya koyulan mahalleliler, talihliden aylık 400 bin liraya ulaşan faizi kendileriyle paylaşmasını istedi. Bayi sahibi Vahdi Menekşe de talihliden bir daire talep etti. “Umarım ikramiye ihtiyaç sahibi birisine çıkmıştır” diyen Menekşe, “19 yıldır kiralık dükkânımda şans oyunu oynatıyorum. Belki 19 yıl sonra şans bana da gülmüştür, talihliden bana iyi kötü bir daire almasını, kiradan kurtarmasını istiyorum” dedi. Çekiliş günü bin 400 kupon oynattığını anlatan Menekşe, “Bu oyunun tutkunları bellidir, hepsini tanırım ama ikramiye rekor olunca ilgi de yoğun oldu” diye konuştu.