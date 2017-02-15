Meclis’te gerginlik! CHP terk etti

Patronlara vergi indirimi, yabancılara KDV’siz konut ve işyeri satışı öngören, kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin de teşviklerden yararlanmalarının önünü açan torba tasarı, CHP’li milletvekillerinin protestolarına neden oldu. CHP’li vekiller, AKP Milletvekili Mustafa Elitaş’ın teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, görüşlerinin dikkate alınmamasını protesto edip salonu terk etti.

Patronlara vergi indirimi, yabancılara KDV’siz konut ve işyeri satışı öngören, kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin de teşviklerden yararlanmalarının önünü açan torba tasarı, CHP’li milletvekillerinin protestolarına neden oldu. CHP’li vekiller, AKP Milletvekili Mustafa Elitaş’ın teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, görüşlerinin dikkate alınmamasını protesto edip salonu terk etti.

Hükümet'in uzun bir aradan sonra OHAL kapsamında KHK çıkarmak yerine Meclis'ten geçirmek istediği torba teklifte sert eleştirilerle karşılaştı. Özellikle referandum öncesi ekonomiyi rahatlatmaya yönelik önlemlerin de yer aldığı 16 maddelik yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ilk gün görüşmelerinde uzun tartışmalara rağmen 4 madde oylanarak kabul edildi.

AKP DE ELEŞTİRDİ

İkinci tur görüşmelerde ise özellikle ahilik fonu kurulmasıyla ilgili madde üzerinde ciddi görüş ayrılıkları oluştu. CHP, MHP ve HDP'li vekiller esnaf temsilcilerinin de karşı çıktığı düzenlemenin geniş bir zamanda görüşülmesi ve herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir yapıya dönüştürülmesini istediler.

Düzenlemeye bir eleştiri de AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'den geldi. Koçer de yanlışların düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Buna rağmen komisyon üyelerinden gelen önerilerin kabul edilmemesi üzerine, CHP'li milletvekilleri komisyonun çalışma sistemini protesto etti.

YAPTIM OLDU

CHP'li milletvekilleri daha sonraki maddeler üzerinde konuşmama kararı alırken İzmir Milletvekili Musa Çam, her bir maddede söz alıp, “Komisyonun antidemokratik çalışma usulünü protesto ediyor, madde hakkında konuşmuyoruz” dedi. Daha sonra CHP'li üyelerin tamamı salonu terk etti. Komisyon muhalefet ayrılınca da çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

CHP'li Çam, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Meclis'teki görüşmeler de tıpkı KHK'lar gibi yaptım oldu şeklinde yürütülmeye çalışılıyor. Ülke yararına hataları düzeltmemize bile izin verilmiyor. Komisyonda kalarak faydalı olamayacağımızı gördük, protesto ederek salonu terk ettik” dedi.