Meclis’te ısırık polemiği

TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında çıkan kavga sırasında AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın bacağından ısırıldığı iddiasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, ısırılma iddiasına yeni bir boyut kattı ve bacaklarını açarak kendisinin de atılan tekmeler nedeniyle yaralandığını belirterek, “Tıbben imkansız bir şey. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini it izine karıştırıyorsunuz” dedi.

TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında çıkan kavga sırasında AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın bacağından ısırıldığı iddiasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, ısırılma iddiasına yeni bir boyut kattı ve bacaklarını açarak kendisinin de atılan tekmeler nedeniyle yaralandığını belirterek, “Tıbben imkansız bir şey. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini it izine karıştırıyorsunuz” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Şeker, ısırma şekillerinin farklılıklarını anlattı. Şeker, “Kaç gündür yalanlar söylüyorsunuz, “Bir arkadaşınız ısırdı” diyorsunuz. Bu, tıbben imkansız bir şey. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini it izine karıştırıyorsunuz belki ama dün biz burada at göremedik. Bu yaranın benzeri bende de var. Oradaki köşeye çarpma neticesinde oluşabilecek olan bir yara. Bu yarayı siz, bir insan ısırmış gibi, yalanlarınızla inandırmaya çalışıyorsunuz” dedi.

KAPAT KAPAT

Şeker'in bacaklarını açması üzerine AKP sıralarından “Kapat, kapat” sesleri yükseldi. Şeker elindeki tabletten ısırılmış elma resimleri göstererek insan ısırığının bilimsel farkını anlattı. Şeker, “Bir hekim olarak söylüyorum, ısırık izi bu şekilde değil ve kavislidir, karşılıklı çenenin arasına girmesi gerekir. Ama, atın çenesi ancak bunu ısırabilir ve karşılığında da bir at vardır. Siz hiç elma da mı ısırmadınız? Bir diş izinin ne olduğunu bilmiyor musunuz?” dedi.

CHP'li Niyazi Nefi Kara'ya AKP'li Bayram Özçelik tarafından yumruk atılarak ve parmağı kırıldığını söyleyen Şeker, “Bardak fırlatan Fatih Şahin’i görünce yapmaması gereken bir şiddet uygulamıştır. Onun yaptığı da doğru değildir, o arkadaşımıza bunu yapanlar da doğru yapmamıştır ancak insanların nefsi müdafaa hakkı vardır. Arkadaşımızın soyadı Kara, bu iftirayı atanların yüzü kara” dedi. Kara'nın Şahin'e arkadan saldırdığının söylenmesi üzerine Şeker, “Ensesinde miydi burnu bunun “Arkadan vurdu.” diyorsunuz Fatih Şahin’e?” karşılığını verdi.

BEŞLİ RAPOR GELECEK

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da ”Beşli rapor gelecek. Test raporu gelince bakacağız. Test sonucu gelince kimin ısırdığı anlaşılacak” dedi. Meclis TV'nin yayınlarının kapalı olması nedeniyle gönüllü kameramanlık yapan CHP’li Şeker ise, “Görüntülerde hepsi var. Göstermeye hazırım” dedi. AKP'li Ayşe Keşir “Yandaş kameraman. Yandaş medya” diye çıkışırken, AKP'li Mehmet Muş ise “Sen iyi çekim yapamıyorsun, kameran bozulmuş” diye laf attı. AKP'li Fuat Köktaş ise “Şeker TV’den inciler” diye bağırdı.