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Meclis’te ‘kağıt’ gerginliği

CHP'li Gülay Yedekçi, 'Bu bütçenin içeriğinde vatandaşın lehine hiç bir şey yok' deyip bütçe kitapcığı yırtıp attı. AKP'lilerin 'Bunları kim toplayacak' tepkisi üzerine CHP'li diğer vekiller kürsüye gelerek 'protesto kağıtlarını' topladılar.

Zekeriya ALBAYRAK
15:1215 Aralık 2017
Haberler Gündem
Meclis’te ‘kağıt’ gerginliği
CHP'li Gülay Yedekçi, 'Bu bütçenin içeriğinde vatandaşın lehine hiç bir şey yok' deyip bütçe kitapcığı yırtıp attı. AKP'lilerin 'Bunları kim toplayacak' tepkisi üzerine CHP'li diğer vekiller kürsüye gelerek 'protesto kağıtlarını' topladılar.

TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, Kalkınma ile Adalet Bakanlıklarının 2018 yılı bütçe görüşmeleri ilginç bir protestoya sahne oldu.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ – Zekeriya ALBAYRAK

Partisi adına söz alana CHP Milletvekili Gülay Yedekçi, ‘Bu bütçenin içeriğinde vatandaşın lehine hiç bir şey yok’ diyerek bütçe kitapcığının sayfalarını tek tek yırttı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ-Zekeriya ALBAYRAK

Yedekçi, daha sonra kağıt parçalarını ardından bırakarak yerine geçti.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ-Zekeriya ALBAYRAK

MUSA ÇAM, MAHMUT TANAL VE BARIŞ YARKADAŞ TOPLADI

AKP’li vekiller, yırtılan kağıt parçalarını kavaslar toplamak zorunda kalacak diye tepki gösterdi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ/Zekeriya ALBAYRAK

Tepkiler üzerine CHP’li Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Musa Çam kürsünün etrafındaki kağıtları topladı.

 

Son güncelleme: 15:5915.12.2017
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