Meclis’te ‘kağıt’ gerginliği

CHP'li Gülay Yedekçi, 'Bu bütçenin içeriğinde vatandaşın lehine hiç bir şey yok' deyip bütçe kitapcığı yırtıp attı. AKP'lilerin 'Bunları kim toplayacak' tepkisi üzerine CHP'li diğer vekiller kürsüye gelerek 'protesto kağıtlarını' topladılar.

TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, Kalkınma ile Adalet Bakanlıklarının 2018 yılı bütçe görüşmeleri ilginç bir protestoya sahne oldu.

Partisi adına söz alana CHP Milletvekili Gülay Yedekçi, ‘Bu bütçenin içeriğinde vatandaşın lehine hiç bir şey yok’ diyerek bütçe kitapcığının sayfalarını tek tek yırttı.

Yedekçi, daha sonra kağıt parçalarını ardından bırakarak yerine geçti.

MUSA ÇAM, MAHMUT TANAL VE BARIŞ YARKADAŞ TOPLADI

AKP’li vekiller, yırtılan kağıt parçalarını kavaslar toplamak zorunda kalacak diye tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine CHP’li Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Musa Çam kürsünün etrafındaki kağıtları topladı.