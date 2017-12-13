Meclis’te madalya krizi!

Bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kürsüden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasında madalya takılı bir fotoğrafını, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Yahudi lobisi tarafından verilen madalya törenindeki fotoğrafını göstererek, Erdoğan'ın İsrail politikasını eleştirdi.

Tanju Özcan konuşmasını tamamlayıp yerine geçtikten sonra oturumu yöneten AKP’li Bahçekapılı, Özcan’ın konuşmasını değerlendirerek eleştirilerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçekapılı’nın sözünü keserek oturumu yöneten başkanın bu tür değerlendirmelerde bulunamayacağını belirtti. Bahçekapılı ile karşılıklı sert bir biçimde tartışma devam ederken AKP’li Ahmet Sami Ceylan yerinden fırlayarak Özgür Özel’in üzerine yürüdü, araya giren CHP’li ve AKP’li Milletvekilleri kavgayı önledi.