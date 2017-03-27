MHP Çeşme İlçe Başkanı Evci istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Evci'nin istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Evci'nin istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini duyurdu.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in İzmir mitingine katılan Volkan Evci, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mart tarihi itibariyle MHP İlçe Başkanlığı görevinden ‘Gördüğü lüzum üzerine’ istifa ettiğini duyurdu. Çeşme’de görevi devralacak yeni yöneticilere başarılar dileyen Volkan Evci, yazılı açıklamasında, “Bugüne kadar Çeşme’de saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesi içinde siyaset yapmaya çalıştık. Kimsenin değerlerine laf söylemedik. Kendi değerlerimize sahip çıktık. 2012 yılından beri, Çeşme’de liderliğini yapma şerefine eriştiğim MHP’de, Çeşme’de ve Türkiye’deki birlikte görev yaptığım dünden bugüne kadar olan tüm dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Haklarınız helal edin. Bilmeden de olsa kalbini kırmış olduğumuz bir kimse dahi varsa, umarım haklarını helal ederler. Benden yana bir hak varsa ben hakkımı helal ediyorum. Görevler geçicidir, davam bakidir. Unutmayalım ki, her son başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

Evci, yaptığı açıklamada ise Meral Akşener’in İzmir mitingine katıldığı için MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istendiğini söyledi. Evci’nin istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini duyurdu.

DHA