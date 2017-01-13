MHP lideri Bahçeli ‘ısırık’ tartışmalarına böyle tepki verdi

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Vekiller görüşmeler esnasında sırayla konuşma gerçekleştirdi. 7. madde görüşmeleri sırasında ise AKP'li vekilin, bir CHP'li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis'in gündemine geldi. Meclis'te 'ısırık' tartışması yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Vekiller görüşmeler esnasında sırayla konuşma gerçekleştirdi. 7. madde görüşmeleri sırasında ise AKP'li vekilin, bir CHP'li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis'in gündemine geldi. Meclis'te 'ısırık' tartışması yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

TBMM’de Türkiye’nin parlamenter sistem olan rejimini Başkanlık rejimi ile değiştirecek Anayasa değişikliği oylamaları yapılırken, vekiller arasında “kim kimi ısırdı” tartışması yaşandı. Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP’li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in burnu kırıldı. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralanmıştı.

BAHÇELİ BÖYLE GÜLDÜ

TBMM’de anayasa değişikliği oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, 7. madde üzerinde konuştu. AKP’li vekilin, bir CHP’li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis’in gündemine geldi.

Meclis’te ‘ısırık’ tartışması yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.