Muharrem İnce: Sen kimsin ki kendini Mustafa Kemal’le kıyaslıyorsun

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'de partililerine neden hayır demeleri gerektiğini anlattı. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi.

İnce’nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Bir şartla evet oyu veririm. 1. önce FETÖ’ye hizmetlerinden dolayı ona bir madalya versinler. Ne istediler de vermedik dedi ya? Hani parsel parsel sattılar ya? Hani FETÖ’cüleri general, yargıtay üyesi yaptılar, yıllarca büyüttüler ya. Önce ona, FETÖ’ye hizmet ettiğinden dolayı madalya taksınlar. Sonra da illa gazilik unvanı vereceklerse beygirden düştüğü için versinler. Sen kimsin ki kendini Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’le kıyaslıyorsun. Seni ‘ananı da al git’ diye hatırlayacaklar.

Bugün üçüncü mitingim bugün, normalde 5 tane yapıyorum. Sesimi korumak için yapıyorum bunu fakat üzüldüm, keşke 5 tane miting yapabilseydim diye. Bu 18 maddeyi 50 kez okudum. Hiçbir maddede terörden, ekonomiden bahsetmiyor. Onlar meydanlara gelip madde madde anlatmıyor çünkü mallarına güvenmiyorlar. Türklerin tarihinde birinci adamlar, hanlar hakanlar padişahlar var. Ama ikinci adamlar da var. Mesela Alparslan var onun yanında Nizamülmülk var. Atatürk var onun yanında İsmet paşa var. Hep bir ikinci adam var. Şimdi uçağa binseniz, 150 kişilik uçak. Tek pilot Eskişehir’den İstanbul’a gidebilir mi? Bizde de Cumhurbaşkanı var Başbakan var. Bizim tarihimizde hep ikinci adamlar var ama bir de Binali Yıldırım var… Meydan meydan geziyor, ‘Başbakanlığı kaldırın ben gereksizim, ben lüzumsuzum beni yok edin, beni imha edin’ diyor.

Gençler olsun hiç itirazım yok. Eyy fabrikadaki asgari ücretli, senin mi çocuğunu milletvekili yapacaklar? Zenginlerin çocukları 18 yaşında milletvekili olacak. Fakirlerin çocukları 20 yaşında El Bab’da şehit olacak. Bu yüzden Hayır diyorum.

Bir siteyi ele alalım. Sitede yönetici seçiyorsunuz değil mi? Peki yönetim kurulunu başkan mı seçiyor siz mi? Muhtar seçiyorsunuz, azaları da siz seçiyorsunuz. Eee ne gerek var muhtar seçsin onları da… Olmaz! Muhtarın yardımlarını, yönetim kurulunu da siz seçiyorsunuz. Peki bunları yapabilirken, başkanın yardımcılarını niye seçemiyorsunuz.

Eskişehir’e gelmiş Cumhurbaşkanı Cuma günü, Eskişehir türküsünden alıntı yapmış. Sonra meydandakilere seslenmiş. Siz devamını getirin diye. Kimse devam edememiş tabii çünkü hepsi taşıma. Meydanda Eskişehirli yok. Fakat buraya gelenlerin hepsi gönüllü, taşıma değil. Sağdan soldan insan doldurursan Eskişehir türküsü söyletemezsin.

‘CHP’nin bir dikili ağacı mı var?’ demiş. O sattığın Sümerbank’ı, Etibank’ı limanları, Tekel’i kim kurdu?

Hollanda ile kavga, yersen. Yıl 2004, Rauf Denktaş rahmetli… Türkiye’de miting yapmak istiyor. Denktaş Hollandalı değil Türk. Erdoğan Türkiye’ye sokmuyor, gelme diyor.

Yüreği olan beni mahkemeye versin. Ben yalan söylüyorsam beni mahkemeye ver. Kapı gibi imza var burada Recep Tayyip Erdoğan imzası. Yıl 2008 bir kanun çıktı. Kanunda ne yazıyor biliyor musunuz? Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerinde propaganda yapmak yasaktır diye. Bunun altında Erdoğan’ın imzası var. Niye Hollanda ile kavga ediyormuş gibi yapıyorlar? Sadece milliyetçi oyları almak için yapıyorlar. Türkiye’nin Hollanda ile arasında kavga olursa. Kimsenin şüphesi olmasın Biz Türkiye’nin yanında oluruz. Kimse kusura bakmasın ama kendimizi saf yerine koymayız. Bu bir oyundur.

Parti yönetimine rağmen dik duran ülkücüleri yürekten kutluyorum.