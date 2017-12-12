Nüfus cüzdanı yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte çipli nüfus cüzdanı için gerekli belgeler

Çipli nüfus cüzdanları 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlandı. Vatandaşlar yeni çipli nüfus cüzdanı nasıl alınır, nüfus cüzdanı değiştirmek için gereken belgeler nelerdir sorularının cevaplarını merak ediyor. Yeni kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın özellikleri nelerdir? Yeni nüfus cüzdanı için ne kadar para vermek gerekiyor? İşte yeni çipli nüfus cüzdanı alınırken bilinmesi gereken ayrıntılar...

Teknoloji hayatımıza birçok kolaylık sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti de teknolojiye ayak uydurarak çipli kimlik kartlarına geçmeye karar verdi. Peki yeni çipli kimlik kartı nasıl alınır, hangi evraklar gereklidir? İşte kimliğini yenilemek isteyenlerin yeni çipli nüfus cüzdanı hakkında bilmesi gerekenler…

YENİ ÇİPLİ NÜFUS CÜZDANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

YENİ NÜFUS CÜZDANI RANDEVUSU AL

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

HANGİ BİOMETRİK VERİLER ALINIR?

Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.

KİMLİK KARTINDA KULLANILACAK OLAN FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

KİMLİK KARTININ BEDELİ NE KADAR?

Kimlik kartı bedeli Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. 2017 yılı Kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir. Kimlik kartı düzenleme nedenine göre başvuru sırasında tahsil edilecektir. Alınan kimlik kartı bedeli başvuru belgesinde yer aldığından ayrıca makbuz verilmeyecektir.

KİMLİK KARTI TESLİM EDİLİNCEYE KADAR KİMLİĞİ İSPATLAMAYA YARAYACAK HANGİ BELGE KULLANILIR?

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL TAKİP EDİLİR?

Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

T.C. KİMLİK KARTI’NIN KULLANIM AMAÇLARI NELER?

KİMLİK KARTI OLARAK KULLANIMI

Kimlik kartı ile kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda erişmek kolaylaşacaktır. Böylece vatandaş, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanabilecektir.

E-İMZA AMACIYLA KULLANIMI

Elektronik imza uygulaması, kart sahibinin T.C. Kimlik Kartı'nda yer alan nitelikli elektronik sertifikası ile kanuni geçerliliği olan elektronik imza işlemlerini yapabilmesini sağlar. Kişi, sahip olduğu bu kart üzerindeki elektronik imza uygulaması sayesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde, hukuksal bağlayıcılığı olan ıslak imza kullanımında olduğu gibi, elektronik imzasını da atabilecektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kişiye teslim edilen T.C. Kimlik Kartı üzerindeki temaslı yongada elektronik imza özelliği bulunacaktır. Kart sahibi, elektronik imza özelliğini kullanmak istediği taktirde, e-imza konusunda faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir ESHS(Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı)'den elektronik imza sertifikasını kart üzerine yükletebilecektir.

SEYAHAT BELGESİ OLARAK KULLANIMI

Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bölgeler ile bölgeler içerisindeki bilgiler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ICAO 9303-3 standardına uygundur. Kartın arka yüzündeki MRZ alanı ve kart üzerindeki temassız yonga içeriğindeki bilgiler sayesinde kart seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Bu özellik sayesinde vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde T.C. Kimlik Kartı geçerli bir seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir.