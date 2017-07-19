Nurettin Canikli kimdir? Milli Savunma Bakanı Canikli oldu!

Yeni Bakanlar Kurulu ile kabinede yer alan bakanlar büyük ilgi görüyor. Milli Savunma Bakanlığı'na getirilen Nurettin Canikli kimdir?

NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Canikli 15 Mayıs 1960’ta Giresun Alucra’da doğdu. Babasının adı Şevket, annesinin adı ise Aişe’dir.

Canikli, Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesinde “Para-Banka-Finansman” alanlarında tamamladı. Maliye Bakanlığında Başmüfettiş, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdar Vekili görevlerini yürütmüştür. Ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yapmıştır. Kurucu üyesi olduğu AK Parti’de Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Nurettin Canikli yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev alacaktır.

22, 23 ve 24. Dönemde Giresun Milletvekilli seçildi. 22. Dönemde TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi oldu. 23 ve 24. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 62. Hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Halen AK PARTİ Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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