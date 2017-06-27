Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden çağrı

Aydınlar, sanatçılar, milletvekilleri ve insan hakları savunucuları, KHK ile atıldıkları işlerine geri dönebilmek için 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça içinyetkililere çağrı yaptı. "Nuriye ve Semih Ölmesin" vurgulu açıklamaya aralarında; Müjdat Gezen, Sıla, Özgür Mumcu, Zülfü Livaneli gibi 111 sanatçı, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucusu imza attı.

Çağrı metnine, Akın Birdal, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Bursa Barosu Başkanı Zafer Kazan, Sakarya Barosu Başkanı Polat Balkan, Antalya Barosu Başkanı Veli Küçük, Adana Barosu Başkanı Hakan Canduran, Ankara Barosu Başkanı Ali Haydar Hakverdi, Edip Akbayram, Ercan Kesal, Ferzan Özpetek, Fatih Portakal, Gencay Gürsoy, Gülriz Suriri, Hayko Çepkin, Halil Ergün, Korkut Botatav, Latife Tekin, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Sabahat Akkiraz, Sevinç Erbulak, Suavi, Sıla Gençoğlu, Şevket Çoruh, Şebnem Korur Fincancı, Tanıl Bora, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay'ın da aralarında bulunduğu 111 isim imza attı.

‘ADALET VE DEMOKRASİ BUNU GEREKTİRİR’

Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı; “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan sadece ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar. 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir.”