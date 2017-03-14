O YASAĞIN ALTINDA Erdoğan’ın imzası var

Avrupa’yla büyük kriz çıkaran ‘yurt dışında seçim propagandası’nı AKP yasakladı. Düzenleme 2008 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e sunularak benimsendi

Avrupa ülkelerinin AKP'li bakanlara referanduma yönelik propagandaya izin vermemesi, Almanya ve Hollanda'yla ortaya çıkan krize yönelik tartışma sürerken, yurt dışında seçim propagandası yapılamayacağına dair düzenlemeyi AKP'nin yasalaştırdığı ortaya çıktı. Bu konuda TBMM'ye sunulan yasa tasarısının altında da bizzat dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunuyor.

MUHALEFET DE DESTEKLEDİ

AKP, 2008 yılında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yaparak, “Yurtdışında ve temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz” düzenlemesi getirmişti. Bu konuda Erdoğan ve bakanların imzasını taşıyan tasarı 7 Ocak 2008'de Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü ve 22 Ocak 2008'de TBMM'ye sunuldu. Tasarı 13 Mart 2008 günü Meclis'te benimsendi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yasayı onayladı. Kanun 22 Mart 2008 gününde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, aynı zamanda gurbetçilerin oy kullanmalarının önündeki engelleri azalttığı için muhalefet partilerince de desteklendi. Aynı kanunun 94/e maddesinin son fıkrasına da “Gümrük kapılarında seçim propagandası yapılamaz” hükmü getirildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referanduma yönelik yaklaşık bir ay önce 15.02.2017 tarih ve 109 sayılı propaganda kararında da “Yurt dışında ve gümrük kapılarında her türlü propagandanın yasak olduğuna” yönelik hüküm yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, SÖZCÜ'ye “Yurt dışı propaganda seçim yasağı, 2008'den beri yürürlüktedir ve yurt dışında yapılan son üç seçimde de uygulanmıştır. Ancak yasada bu yasağa uyulmadığı takdirde ne yapılacağı ve kimin denetleyeceği düzenlenmemiştir. Bu sebeple kanunen var olan yasak ve uyulması zorunlu olan YSK kararları, yok sayılmıştır. Oysa başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin bu yasağı neden uygulamadığını her zaman sormaktadır” dedi.