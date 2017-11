On Numara sonuçları: Büyük ikramiyeyi iki şehir paylaştı! İşte MPİ On Numara sonuçları…

Heyecanla beklenen On Numara sonuçları Milli Piytango İdaresi canlı yayını ile belli oldu. Heyecanla beklenen 20 Kasım 2017 On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen canlı yayın ile 21.15'te gerçekleşti. İşte On Numara sonuçlarına göre 20 Kasım 2017 On Numara sonuçları ve On Numara'da ikramiye dağılımı...

Kuponlarını zengin olma umuduyla dolduran vatandaşları On Numara sonuçları heyecanı sardı. Her hafta olduğu gibi bu haftada da zenginlik hayalleri kuran milyonlarca vatandaşımız On Numara oynayarak şansını deniyor. MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15'te yayınladı. On Numara sonuçları http://www.mpi.gov.tr adresinden yayımlandı. Zengin olma hayalleri kuran vatandaşlarımızın heyecanla beklediği On Numara sonuçları haberimizde. 20 Kasım 2017 Pazartesi günü yapılan 798. çekilişi yapılan oyunda kazandıran numaralar haberimizde. On Numara şans oyununda bu haftaki sanşlı numaralar hangileri, büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte On Numara sonuçları…

MPİ On Numara sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü. Kişi Başı 154 bin lira kazanan şanslı vatandaşlar kuponlarını Bursa ve Eskişehir’den yatırdılar.

ON NUMARA SONUÇLARI 20 KASIM 2017

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15'te yayınladı. 20 Kasım çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. İkramiye dağılımı ve büyük ükramiyenin hangi ile çıktığı ise kısa bir zaman içinde açıklanacak. Geçen hafta noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye 4’e bölünmüştü. 797. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki sanlı numaralar hangileri? İşte On Numara sonuçları;

4, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 40, 41, 42, 45, 56, 67, 68, 72, 73, 75, 77

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15'te yayınladı. Çekiliş ile şanlı 22 numara resmen belli oldu. İkramiye dağılımı ve büyük ükramiyenin hangi ile çıktığı ise kısa bir zaman içinde açıklanacak. Geçen hafta noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre Tekirdağ'dan bir vatandaş zenginliğe doğru adım attı. 797. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki sanlı numaralar hangileri?



10, 12, 13, 15, 20, 25, 32, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 74

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.