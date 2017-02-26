Oscar ödül töreni canlı izle: Hangi kanalda?

Oscar Ödül Töreninin bu yıl 89'uncusu düzenlenecek. Her sene muhteşem bir görsel şölene sahne olan Oscar Ödül Töreni'ni Digitürk canlı verecek.

Oscar Ödül Töreninin bu yıl 89'uncusu düzenlenecek. Her sene muhteşem bir görsel şölene sahne olan Oscar Ödül Töreni'ni Digitürk canlı verecek.

Dünyada en bilinen film ödülü olan Oscar bu gece düzenlenecek. Her yıl şubat ayında gerçekleşen ve muhteşem bir görsel şölene sahne olan Oscar Ödül Töreni (Akademi Ödülleri) 89. kez izleyicilerle buluşacak. Tören Yekta Kopan ve Özge Özprinçci’nin sunumuyla Digitürk’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

OSCAR TÖRENİ NASIL CANLI İZLENİR?

Türkiye'de 89. Oscar ödül töreni Digitürk tarafından ekrana getirilecek. Digitürk üyeleri töreni televizyondan canlı olarak izleyebileceksiniz. Digitürk üyesi değilseniz Oscar ödül törenini internetten izlemeniz mümkün. digiturk.com.tr/oscar internet adresinden Digitürk'ün Oscar özel programlarını, kırmızı halı serenomisi ve ödül törenini canlı izleyebilirsiniz. İşte Digitürk'ün Oscar ödül töreni programı:

Oscar Ödül Töreni’ni canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ

Oscar Gecesi Özel Programı 00.00

Kırmızı Halı GEçiş Töreni 01.00

Kırmızı Halı 03.00

89. Oscar Ödül Töreni: 04.30

KATEGORİLER

En İyi Film

-Geliş”

-Fences”

-Savaş Vadisi”

-İki Eli Kanda”

-Gizli Sayılar”

-Âşıklar Şehri”

-Lion”

-Yaşamın Kıyısında”

-Ay Işığı”

En İyi Yönetmen

-Denis Villeneuve, “Geliş”

-Mel Gibson, “Savaş Vadisi”

-Damien Chazelle, “Âşıklar Şehri”

-Kenneth Lonergan, “Yaşamın Kıyısında”

-Barry Jenkins, “Ay Işığı”

En İyi Kadın Oyuncu

-Isabelle Huppert, “O Kadın”

-Ruth Negga, “Loving”

-Natalie Portman, “Jackie”

-Emma Stone, “Âşıklar Şehri”

-Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”

En İyi Erkek Oyuncu

-Casey Affleck, “Yaşamın Kıyısında”

-Viggo Mortensen, “Kaptan Fantastik”

-Andrew Garfield, “Savaş Vadisi”

-Ryan Gosling, “Âşıklar Şehri”

-Denzel Washington, “Fences”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

-Viola Davis, “Fences”

-Naomie Harris, “Ay Işığı”

-Nicole Kidman, “Lion”

-Octavia Spencer, “Gizli Sayılar”

-Michelle Williams, “Yaşamın Kıyısında”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

-Mahershala Ali, “Ay Işığı”

-Jeff Bridges, “İki Eli Kanda”

-Michael Shannon, “Gece Hayvanları”

-Lucas Hedges, “Yaşamın Kıyısında”

-Dev Patel, “Lion”

Yabancı Dilde En İyi Film

-En Man Som Heter Ove”, İsveç

-Under Sandet”, Danimarka

-Tanna”, Avustralya

-Satıcı”, İran

-Toni Erdmann”, Almanya