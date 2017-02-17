Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oy ve Ötesi’nden öğrencilere büyük uyarı!

Dev seçim örgütü Oy ve Ötesi, ikametgahını , üniversite okuduğu adrese aldırmayan öğrencilere yönelik uyarıda bulundu. İkameti, bulunduğu yerde olmayan öğrenciler oy kullanamayacak.
15:4217 Şubat 2017
Gündem
Oy ve Ötesi’nden öğrencilere büyük uyarı!
Dev seçim örgütü Oy ve Ötesi, ikametgahını , üniversite okuduğu adrese aldırmayan öğrencilere yönelik uyarıda bulundu. İkameti, bulunduğu yerde olmayan öğrenciler oy kullanamayacak.

Dev seçim örgütü Oy ve Ötesi'nden öğrencilere seçim uyarısı… Üniversite dolayısıyla bulunduğu şehirden başka bir şehre taşınan öğrencilere yönelik uyarıda bulundu. Öğrencilerin ikametlerini bulundukları yere almaması durumunda oy kullanamayacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu konuyla ilgili Oy ve Ötesi, uyarılarını bir grafikte toplayıp Twitter'dan paylaştı. İşte Oy ve Ötesi'nin o uyarısı:

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar