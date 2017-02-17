Oy ve Ötesi’nden öğrencilere büyük uyarı!

Dev seçim örgütü Oy ve Ötesi, ikametgahını , üniversite okuduğu adrese aldırmayan öğrencilere yönelik uyarıda bulundu. İkameti, bulunduğu yerde olmayan öğrenciler oy kullanamayacak.

Dev seçim örgütü Oy ve Ötesi'nden öğrencilere seçim uyarısı… Üniversite dolayısıyla bulunduğu şehirden başka bir şehre taşınan öğrencilere yönelik uyarıda bulundu. Öğrencilerin ikametlerini bulundukları yere almaması durumunda oy kullanamayacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu konuyla ilgili Oy ve Ötesi, uyarılarını bir grafikte toplayıp Twitter'dan paylaştı. İşte Oy ve Ötesi'nin o uyarısı: