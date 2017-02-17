Oy ve Ötesi’nden öğrencilere büyük uyarı!

Dev seçim örgütü Oy ve Ötesi'nden öğrencilere seçim uyarısı… Üniversite dolayısıyla bulunduğu şehirden başka bir şehre taşınan öğrencilere yönelik uyarıda bulundu. Öğrencilerin ikametlerini bulundukları yere almaması durumunda oy kullanamayacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu konuyla ilgili Oy ve Ötesi, uyarılarını bir grafikte toplayıp Twitter'dan paylaştı. İşte Oy ve Ötesi'nin o uyarısı:
Ey Öğrenci Secmen misin? https://t.co/zt96ofcdUh adresinden kontrol et. Değilsen okumaya devam; pic.twitter.com/IAZF4b8bcx
— Oy ve Ötesi (@OyveOtesi) 16 Şubat 2017