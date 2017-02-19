‘Bu sistemin huzur getirme şansı yok’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin en huzura ihtiyacı olduğunu belirterek, "Oysaki bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin huzur getirme şansı yok. Çünkü teröre karşı mücadele ancak devletin ve milletin topyekun bütün güçlerini birleşmekle olur" dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde Çorlu Belediyesi’ne ait Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partililerine seslendi. Perinçek, “Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Halk tarafından seçiliyor ama 4 yılda bir. Peki bu dört yılda geldi kapıya borçlar dayandı, millet aç kaldı, işinden atıldı, bankalara kilit vuruldu çarşılarda işler kesat gidiyor o zaman Cumhurbaşkanını nasıl denetleyeceksin Dört yıl bekleyeceksin, dört yıl aç kalacaksın, dört yıl işsiz kalacaksın. Ondan sonra sandığa gidip Cumhurbaşkanı konusunda oy vereceksin. Oysa hayat dört yılda bir gelen hayatlar ile sürmüyor. Hayatta her gün, karşılaştığımız sorunlar var. O bakımdan bu dört yılda bir sandıkta denetleme milletin Cumhurbaşkanı’nı denetlemesi değil. Türkiye’deki sistem 1876 yılından bu yana hükümeti denetler meclis. Meclis üzerinden halk hükümeti denetler. Meclisi bunlar yeni getirdikleri sistem ile bir gevezelik salonu haline getiriyorlar. Yani hükümeti denetleyen, hükümetin kuruluşunda rolü olan meclis değil, hükümete sorular soran gevezelik yapan bir meclis haline getiriyorlar” dedi.

“HALKIN TALEBİ HUZURDUR”

Seçimlere daha 2,5 yıl olduğunu belirten Perinçek, “Oysa ilk seçim günü yani Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte yapıldığı gün bu getirdikleri sistem yürürlüğe girecek. İlk seçim ne zaman Normal seçim Kasım ayında 2019 yılında. Yani normal seçimlere daha 2.5 yıl var. Peki soruyoruz, 2.5 yıl sonra yürürlüğü girecek olan bir Cumhurbaşkanlığı sistemi için Mehmetçik savaşırken, polis bombaların üzerine atlarken ve canını feda ederken, cephe gerisinde milletin içinde evetçiler, hayırcılar diye kamplaşma yapmanın anlamı nedir. Soruyoruz AKP yöneticilerine. Çünkü bugün temel meselemiz nedir Birinci mesele Türkiye’nin Amerika güdümlü PKK terörünü, Amerika güdümlü yobaz IŞID terörünü tavsiye etmesi. Huzur bugün Türkiye’nin en büyük talebidir. Oysa ki bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin huzur getirme şansı yok. Çünkü teröre karşı mücadele ancak devletin ve milletin topyekun bütün güçlerini birleşmekle olur. Vatan Partisi bunu ilan etti. 14 maddelik programını da bunu ilan etti. Devletin gücü, milletin gücü, bunu birleştireceksin ve terörün tepesine bineceksin. Terörün hakkından gelmenin birinci çözümü budur. Türkiye’de halkı, milleti birleştirecek milleti harekete geçirecek, milleti seferber edecek bir Cumhurbaşkanı ve hükümet getirmiyorlar. Dolayısıyla Türkiye’nin teröre karşı başarısı, huzura karışması için uygun bir sistem getirmiyorlar. Huzur için Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır diyoruz” diye konuştu.

DHA