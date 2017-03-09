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Plaka kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Trafik Şube ekipleri, plakları ile oynayarak MOBESE kameraları tarafından okunmasını engelleyen sürücülere ceza yağdırdı.
22:089 Mart 2017
Gündem
Plaka kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
İstanbul Trafik Şube ekipleri, plakları ile oynayarak MOBESE kameraları tarafından okunmasını engelleyen sürücülere ceza yağdırdı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri plaka kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı. Trafikte denetimlerini arttıran ekipler özellikle kamyon sürücülerinin kurallara uymadığını tespit etti. Birçok sürücüye ceza yazan ekipler bazı sürücülerin plaka rakamları arasına çivi çakıldığını tespit etti.

Bazı sürücülerin çamurlu şekilde duran plaklarını temizlemediği bazılarının ise yağ ile plaka çevresini kirleterek MOBESE kameraları tarafından okunmasını engellediği görüldü.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

İstanbul polisinin denetimlerini arttırarak sürdüreceği kaydedildi.  İHA

 

 

Son güncelleme: 22:1409.03.2017
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