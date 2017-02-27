Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 6’ncı yılında kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6'ncı yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6’ncı yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Cihannüma İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen program, Merkezefendi Camii’nde kılınan sabah namazıyla başladı. Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında toplu olarak duanın yapıldığı anma programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.Toplu dualar eşliğinde yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara çorba, gül suyu, helva ve lokum ikram edildi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma etkinliği

Erbakan'ın kabri başında düzenlenen tören Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki anma programıyla devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kültür sanat merkezindeki etkinlikte katılımcılara sinevizyonla Erbakan’ın siyasi hayatından kesitler sunuldu.

Programda, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu da birer konuşma yaptı.

Siyasete adım atmasının en büyük mimarlarından biri olarak merhum Necmettin Erbakan'ı gösteren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Erbakan'ın kendisinin devlete ve millete hizmet edebilmesine vesile olduğunu belirtti. Necmettin Erbakan'ı her yönden örnek aldıklarını ve tavsiyelerini yaşatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Murat Aydın, o dönemde çekilen zorlukları hatırlatarak Erbakan’ın en çok mücadeleci yönünü örnek aldığını söyledi.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen ise, “Hocamız, bize büyük hayallerin mütevazı insanları olmayı öğretti. Onun davasını güden insan büyük insandır, ama aynı zamanda mütevazı insandır. Hocamız bizi bu topraklara sadakat ve aidiyet gösterecek şekilde yetiştirdi. 15 Temmuz gecesi bunun en büyük örneğidir” dedi. İHA