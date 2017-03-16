Prof. Dr. Şükrü Ersoy: ‘İstanbul depreminde en düşük ihtimalle 145 bin kişi ölecek’

Arnavutköy Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile Arnavutköy’de kurulan deprem tırında farklı şiddetlerdeki depremler öğrencilere ve Arnavutköylülere yaşatılarak deprem eğitimi verildi. Eğitim programına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy önümüzdeki yıllarda yaşanması öngörülen depremde en düşük ihtimalle 145 binden fazla insanın hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.

Arnavutköy Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile Arnavutköy’de kurulan deprem tırında farklı şiddetlerdeki depremler öğrencilere ve Arnavutköylülere yaşatılarak deprem eğitimi verildi. Eğitim programına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy önümüzdeki yıllarda yaşanması öngörülen depremde en düşük ihtimalle 145 binden fazla insanın hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.

AFAD tarafından verilen eğitimler sonrası açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Ersoy, olası büyük İstanbul depremiyle ilgili senaryoları şu sözlerle dile getirdi:

“Marmara Denizi'nden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Kuzey Anadolu fayının da kısa bir süre içerisinde bir deprem oluşturacağını biliyoruz. 15 yıl içerisinde 7'den büyük bir depremi göreceğiz ki Marmara Denizi için en büyük senaryo denizin içerisinde 7.7 büyüklüğünde bir olmasıdır. Bu durum karşısında 15 milyon nüfuslu İstanbul'da çok sayıda ölüm olacağını ve birçok binanın yıkılacağını düşünüyoruz. Marmara Denizi içerisinde oluşabilecek 7'den büyük bir deprem aynı zamanda tsunami de getirebilir. İstanbul için en büyük senaryo olan 7.7'lik deprem Kocaeli depreminden 3 kat daha fazla enerji anlamına gelir. 15 milyonluk nüfusta yüzde 1 ölümler bile olsa, ölü sayısının 145 bini bulabileceğini tahmin ediyoruz. Yıkılacak bina sayısı 80 bini bulabilir. Ayrıca 2-2.5 milyon insanı geçici binalarda barındırmak ve beslemek gerekmektedir. Bu çok ciddi yönetilmesi gereken bir konudur. Kentsel dönüşümün daha aklı başında yapılması gerekmektedir.”

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MARMARA DENİZİ'NİN BİLİNMEYEN FELAKETİ: TSUNAMİ

Depremin tsunami ile birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Ersoy, “Eğer Marmara'daki bir depremi düşünüyorsak tsunamiyi de onunla birlikte anmak gerekiyor. Dolayısıyla tsunami Marmara kıyıları için bir tehlikedir. Kıyıların da buna göre planlanması gerekir. Tsunami sadece açık denizlerin, okyanusların tehlikesi değil aynı zamanda Marmara Denizi gibi kapalı denizlerin de tehlikesidir” diye konuştu.

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ÖĞRENCİLERDEN DEPREM BİLGİSİ

Tatbikatların afetler açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, “Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın, afetlere karşı hazırlanması çok önemlidir. Bir şeyi yapıyormuş gibi yapmak değil gerçekten yapmak gerekiyor” dedi.

Arnavutköy Meydanı'nda kurulan Deprem Simülasyon TIR'ında 6.4 büyüklüğündeki Bingöl Depremi, 7.5 büyüklüğündeki Gölcük Depremi ve 6.7 büyüklüğündeki Van Erciş Depremi'nin birebir simülasyonu yapılarak, katılımcılara deprem anında alınması gereken tedbirler hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim sonrası öğrendiklerini dile getiren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Güldalı, “Az şiddeti olduğu için çok korkmadım. Nasıl korunabileceğimi öğrendim. Başımı tutarak yere çöküp sabit bir şeye tutunmam gerektiğini öğrendim. Deprem anında kaçmam gerekmiyor çünkü eğer kaçarsam önüme bir engel çıkabilir ve deprem bittikten sonra çıkacağım yolumu engelleyebilir” dedi. Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Mehmet Ali Çiftçi ise, deprem anında zarar görmemek için sıraların sabitlenmiş olması ve cam kenarlarında bulunmamaları gerektiğini söyledi. DHA