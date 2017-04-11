Sakarya 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumuna sayılı günler kaldı. Yüz binlerce vatandaş Sakarya'da 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Sakarya 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Sakarya referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa referandumu Türkiye'nin dönüm noktası olacak. Sakarya'da yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Sakarya'nın 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Sakarya'nın referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

SAKARYA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Sakarya 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 612 bin 642 olduğu 2010 referandumunda Sakarya'da sandığa giden kişi sayısı 498 bin 412 olmuş seçmen katılım yüzdesi %83,40’da kalmıştı. İşte Sakarya 2010 referandum sonuçları:

EVET : 67.20

HAYIR: 32.79

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sakarya'da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 28,65

Recep Tayyip Erdoğan: % 69,08

Selahattin Demirtaş : % 2,27

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Sakarya'da; toplam Sandık Sayısı : 2.148, açılan Sandık Sayısı : 2.148, toplam seçmen sayısı : 668.777, kullanılan oy sayısı : 598.561, katılım Oranı : % 89,5 olmuştu.

AKP: %67,6

CHP: %15.4

MHP: %12.2

HDP: %1.7

İLGİLİ HABER 2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli