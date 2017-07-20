Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehit Albay Gökhan Peker unutulmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi'nde meydana gelen elim helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Albay Gökhan Peker adına “Bisiklet Turu” düzenleniyor.

14:3820 Temmuz 2017
Gündem
Şehit Albay Gökhan Peker unutulmadı
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi'nde meydana gelen elim helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Albay Gökhan Peker adına “Bisiklet Turu” düzenleniyor.

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, 25-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Erguvan Festivali kapsamında Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü (ÇADOSK) işbirliğinde Şehit Albay Gökhan Peker adına bir bisiklet turu düzenleneceğini ifade etti.
27 Ağustos 2017 Pazar günü Saat 10.00'da gerçekleşecek olan “Şehit Albay Gökhan Peker Bisiklet Turu” Çatalca Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak; İnceğiz Mahallesi, Kabakça Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Akalan Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Örcünlü Mahallesi, Nakkaş Mahallesi, Mehmetçik Meydanı'nda son bulacak. 53 km'lik parkurda bisikletliler Şehit Albay Gökhan Peker'in Nakkaş Mahallesi’nde bulunan kabrini ziyaret ederek anma töreni de gerçekleştirecek.
İLGİLİ HABERŞehit Albay Gökhan Peker son yolculuğuna uğurlandıŞehit Albay Gökhan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Son güncelleme: 17:3920.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar