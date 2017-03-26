Sinan Oğan’ın Yozgat toplantısında arbede: 2 polis yaralı

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı. Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li grupla, Sinan Oğan taraftarları, karşılıklı atılan sloganların ardından birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren polisler sopa ve yumrduk darbelerine maruz kaldı. Yaralanan 2 polis hastaneye götürüldü.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı. Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li grupla, Sinan Oğan taraftarları, karşılıklı atılan sloganların ardından birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren polisler sopa ve yumrduk darbelerine maruz kaldı. Yaralanan 2 polis hastaneye götürüldü.

Olay, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonu önünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sinan Oğan, özel bir minibüsle, konuşma yapacağı salonun önüne geldi. Oğan araçtan inmek üzereyken, taraftarları ‘Bozkurt Sinan’, toplanan MHP’li gençler ise ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganı atmaya başladı. Bu sırada ‘torpil’ denilen küçük çaplı ses bombaları patlamaya başladı. Gerginlik büyürken, gruptakiler arasında, sopaların da kullandığı, kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isterken araya giren sivil polislerden 2’si, aldıkları yumruk darbeleri sonucu yere yığıldı. Hafif yaralanan polisler, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Salon önünde daha önce güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet’in müdahalesi sonucu kavga daha fazla büyümeden engellendi. Karşılıklı sloganların devam ettiği salon önünde polis MHP’lileri uzaklaştırmak için biber gazı sıktı. Rüzgarın ters esmesi sonucu gazdan daha çok polisler etkilendi.

“ARAMIZDA ÇAĞRI TÜRKEŞ HANIMEFENDİ DE VAR”

Olaylar yatıştıktan sonra Sinan Oğan salona geçerek konuşmasına başladı. Oğan, kendisinin Iğdır doğumlu olmasına rağmen Yozgat’tan evli olduğunu belirtti.

Oğan, “Alparslan Türkeş de Yozgatlı olmamasına rağmen, Yozgat milletvekilliği yapmıştı. Bugün de buraya Alparslan Türkeş’in kızı Çağrı Türkeş hanımefendi ile buraya geldik. Kendisi de salondadır. Türk milliyetçiliğinin beşiği olan Yozgat, cennet mekan Başbuğumuzu milletvekili seçmiş, doğum yeri burası olmasa da Başbuğumuza diğer 81 vilayet gibi ev sahipliği yapmıştır. Bugün aramızda Başbuğumuzun emaneti Çağrı Türkeş hanımefendi de var. Ülkenin kötü gidişatına hayır diyen vatan evlatları aramızda. Tüm ülkeyi geziyoruz. Benim için iki ilin son derece önemi vardır. Bir, doğduğum Iğdır, bir de damadı olduğum Yozgat’tır. Maalesef ki Yozgat’ın misafirperverliğine, Yozgat’ın ülkücü ahlak ve edebine sığmayacak davranışla biraz önce karşı karşıya kaldık” dedi.

Bu sırada salondaki bir kişi, “Onlar Yozgatlı değil çakal” diye bağırdı.

Sinan Oğan konuşmasının devamında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç ve Emniyet müdürüne eleştirilerde bulunarak, “Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Bekir Bozdağ’ın peşinde dolanacağına, emniyet müdürü ile burada tedbir alsaydı, bu olaylar yaşanmazdı” dedi.

DHA