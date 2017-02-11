Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… El Bab’da çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı

El Bab'da 1 asker şehit oldu bir asker de yaralandı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.
17:4911 Şubat 2017
Gündem
Son dakika haberi… El Bab’da çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı
El Bab'da 1 asker şehit oldu bir asker de yaralandı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, “El Bap civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz” denildi.

Şu an itibariyle bölgede çatışmalar devam ettiği bildirildi.

İHA

Son güncelleme: 17:5411.02.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar