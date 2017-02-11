Son dakika haberi… El Bab’da çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı

El Bab'da 1 asker şehit oldu bir asker de yaralandı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

El Bab'da 1 asker şehit oldu bir asker de yaralandı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, “El Bap civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz” denildi.

Şu an itibariyle bölgede çatışmalar devam ettiği bildirildi.

İHA