Muş’ta mera kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Muş’ta mera yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Aşağı Yongalı köyünde meydana geldi. Mera yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Olay, Muş merkeze bağlı Aşağı Yongalı Köyü’nde bugün meydana geldi. Aşağı Yongalı Köyü’nde ‘Gün’ ile ‘Ağkan’ aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş’taki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan Sadık Ağkan ile Yücel Gün, Fevzi Gün, Nevzat Gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servet Gün, Halit Gün, Gülten Gün ile Kasım Ağkan, Sinan Ağkan, Abdulhalik Ağkan ve ismi henüz tespit edilemeyen 2 kişinin tedavisi sürdürülüyor. Güvenlik güçleri köy ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA