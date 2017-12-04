Son dakika haberi… Zarrab’ın dördüncü gün ifadesinde dikkat çeken detay: WhatsApp konuşmaları…

FBI tarafından 22 Mart 2016 tarihinde Miami'de gözaltına alınan Reza Zarrab'ın üstünde götürdüğü cep telefonunun da davada 'kanıt olarak' yer bulduğu ortaya çıktı. Telefondan çıkan WhatsApp görüşmelerinde ilginç detaylar var... 'Kanıtlardan' birisinde ise Zarrab'ın işlemlerinden, Gümrük Müdürlüğü'nün 21 Şubat 2013 tarihinde yani 17 Aralık operasyonundan aylar önce 'kuşkulandığı' detayı yer alıyor...

Reza Zarrab’a, (Rıza Sarraf) tanık olarak ifade verdiği duruşmada sadece ‘tapeler’ ya da daha önce 17 Aralık soruşturmasında yer alan ‘deliller’ sorulmadı. Zarrab’a FBI tarafından Miami’de gözaltına alındığında el konulan cep telefonundaki ‘deliller’ de soruldu. O deliller arasında bulunan; eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve adamı Abdullah Happani ile arasında geçen WhatsApp konuşmalarına ait dokümanlarda ilginç iddialar yer aldı.

HALKBANK ÇALIŞANLARI KUŞKULANMIŞ!

Söz konusu WhatsApp delillerinde yer alan konuşmalara göre; Halkbank’ın alt düzey çalışanları, Reza Zarrab’ın ‘ticari trafiğinden’ kuşkulanmış. İlgili banka yönetimi; Zarrab’tan ‘gıda ticaretine’ ilişkin yeni belgeler istemiş. Bunun üzerine ise Zarrab, dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile görüşmüş.

Savcılık makamının söz konusu görüşmelere ilişkin sorusuna ise Zarrab ifadesinde; “Verdiğimiz evraklarda gemilerin taşıma kapasitesi ile evrakların uyumlu olmasına gerek yok diyor.

‘Uyumlu değil’ diyor. Yani benim verdiğim evrakların gemi kapasitesi ile yüklediğimiz mal uymuyordu” diye yanıt verdi. Zarrab, savcının “Bu nasıl bir sıkıntı yaratır” şeklindeki sorusuna ise “Evrakların sahteliği tüm banka personeline aşikar olurdu” yorumunda bulundu.

“ÇOK MİKTARDA MAL GÖNDERİYORSUN DİKKAT ET”

Zarrab ile Süleyman Aslan arasında geçen bir diğer WhatsApp görüşmesinde ise Aslan’ın “Çok miktarda mal gönderiyorsun” diye uyardığı göze çarpıyor.

ATİLLA’YA UYARI: BANKA YENİ EVRAK GÖNDERMESİN

Zarrab’ın söz konusu WhatsApp diyaloglarına paralel bir tapede de Hakan Atilla’ya da “Bankanın kendisinden yeni evraklar istemesinden şikayet ettiği ve yeni evrak istememeleri konusunda araya girmesini istediği” gözleniyor.

2013’ÜN ŞUBAT AYINDA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ‘HİSSETMİŞ’

Zarrab’ın telefonundan çıkan bir diğer detay ise sağ kolu olarak bilinen Abdullah Happani ile yaptığı görüşme. Bu görüşmede Happani, Zarrab’a “Bize Gümrük’ten bir evrak geldi” diyor. Söz konusu görüşmeye göre; Gümrük Müdürlüğü Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz imzalı bir belge Zarrab’ların şirketine ulaştırılmış. Resmi olduğu belirtilen belgede “21.02.2013’te şirket yetkililerine görüşme çağrısı” yapılıyor. Duruşmada gündeme gelen bu diyalog, dönemin Gümrük Müdürlüğü yetkililerinin “Söz konusu ticari faaliyetten şüphelendiği” yorumuna neden oldu.