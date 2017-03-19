112 Acil İstasyonu'na pompalı tüfekle ateş eden 2 kişi gözaltında

SAMSUN'un Tekkeköy İlçesi'nde bulunan 112 Acil Yardım İstasyonu'na pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kaçan 2 kişi kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy İlçesi'ndeki 112 Acil Yardım İstasyonu'na bu sabaha karşı meydana geldi. İstasyonun önüne gelen 2 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Korkuya neden olan saldırıda tüfekten çıkan saçmalar 112 Acil Yardım İstasyonu binasına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan 2 saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, sağlık sendikaları üyeleri yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı.

DHA