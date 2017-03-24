2016 yılında Şırnak'ta bin 459 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'ta göreve yeni başlayan güvenlik korucularının yemin töreninde konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, 2016 yılında Şırnak'ta bin 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Göreve yeni başlayan bin 247 güvenlik korucusu için Çakırsöğüt 1. Jandarma Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, Çakırsöğüt 1. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, terörle mücadelenin büyük kararlılık içerisinde devam ettiğini belirterek, bu mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısının güvenlik korucuları olduğunu söyledi. Albay Keleş, "Terörle mücadele faaliyetlerinde, taarruzu esas alan bir taktik anlayışla, örgütün bölgemizde faaliyet gösterdiği bütün alanlarda yoğun operasyonlar yaparak eylem kapasitesi minimum seviyeye indirilmiş insiyatif tamamen ele geçirilmiştir" dedi.

'2016'DA BİN 459 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Geçen yıl Şırnak'ta bin 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 86 güvenlik görevlisinin de şehit olduğunu ifade eden Albay Keleş, şunları söyledi:

"2016 yılında şehir merkezleri ve kırsal alanda icra edilen operasyonlarda toplam bin 459 terörist etkisiz hale getirilmiş, çok miktarda silah, mühimmat, patlayıcı, erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 11'i güvenlik korucusu olmak üzer 86 personelimiz şehit olmuş, 13'ü güvenlik korucusu olmak üzere 503 personelimiz yaralanmıştır. Son dönemde yapılan düzenlemeler ile güvenlik korcularımızın statüleri, soysal ve ekonomik haklarında iyileştirmeler yapılmış, ayrıca 50 yaşını geçenler ile 45 yaşını dolduranlardan istekli olanlar emekli edilerek yerlerine genç güvenlik korucularının istihdam edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde toplam bin 673 güvenlik korucusu emekli edilmiş, bin 247 güvenlik korucusu alınmış, temin faaliyetlerine titizlikle devam edilmektedir. Bu kutsal görevi sizden öncekiler gibi sizden öncekiler gibi, gönlü yurt ve yurttaş sevgisiyle dolu milli, ahlaki, ve insani değerlere bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' düsturu ile yerine getireceğinizden eminim. Türkiye Cumhuriyeti bizlerin sarsılmaz omuzlarımızda daima yükselecek v e bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir."

Vali Ali İhsan Su ise yeni başlayan güvenlik korucularına başarılar dileyerek eğitim, atış ve sporda dereceye giren güvenlik korucularına çeşitli ödüller verdi. Daha sonra güvenlik korucuları yemin ederek resmi geçit ile tören sona erdi. Protokol üyeleri, resmi geçit töreninden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silahlardan oluşan sergiyi gezerek, görevlilerden silahlar hakkında bilgi aldı.

DHA