9 aylık Elifsu, yeni yemek borusu ile hayata tutundu

KAHRAMANMARAŞ'ta yemek borusunun büyük bölümü olmadan dünyaya gelen 9 aylık Elifsu bebek, Kayseri'de geçirdiği kapalı (torakoskopik) ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kadriye- Mahir Ertuğrul çifti, muayene için gittikleri doktordan 2'nci kez çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Ancak gebelik dönemi beklenildiği gibi olmadı ve Kadriye Ertuğrul, 7 ay boyunca sorunlu bir hamilelik geçirdi. Gebeliğin 7'nci ayında doktorlar, karnındaki bebeğin anomali (normalin dışında) doğabileceğini belirttiler. Elifsu, gebeliğin 38'inci haftasında prematüre olarak dünyaya geldi. Elifsu bebeğin yapılan ilk muayenesinde yemek borusunun olmadığı anlaşıldı ve 7 ay boyunca kuvözde tutuldu. Ağızdan beslenemediği için midesine beslenme tüpü takılan minik bebeğin tükürüğü uzun süre aspirasyon cihazıyla çekildi.

Elifsu'nun sağlığına kavuşması için ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Kahramanmaraş'taki doktorlar aileyi, Kayseri'de bir özel hastanede hizmet veren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'a yönlendirdi. Bunun üzerine Kayseri'ye getirilen Elifsu, yapılan tetkiklerden sonra ameliyata alındı. Başarılı geçen bir operasyonun ardından küçük bebeğin tedavisi bir süre daha devam etti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

'YAŞITLARI GİBİ NORMAL BÜYÜYECEK'

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, doğuştan yemek borusu olmayan bebeklerle çok nadir karşılaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Özofagus atrezisi, doğumsal olarak yemek borusunun bir kısmının yokluğu anlamına gelmektedir. 1700 gram olarak dünyaya gelen ve yemek borusu olmayan Elifsu, uzun bir süre tüp yardımıyla beslenmiş. Yaklaşık 2 saat süren ve çok küçük yani 3 milimetrelik aletler kullanılarak yapılan ameliyatta, yemek borusunun iki ucu birleştirildi. Şimdi çok sağlıklı bir bebek ve yaşıtları gibi normal bir şekilde büyüyebilecek.”

DHA