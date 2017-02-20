ABD Savunma Bakanı Irak’ta konuştu: Kimsenin petrolünü almak için burada değiliz

Son Dakika: ABD Savunma Bakanı Irak’ta konuştu: Kimsenin petrolünü almak için burada değiliz

ABD Savunma Bakanı Irak’ta konuştu: Kimsenin petrolünü almak için burada değiliz

Bugün resmi bir ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ‘‘kimsenin petrolüne el koymak düşüncesinde'' olmadıklarını söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump başkanlık seçimi kampanyası sırasında ‘‘Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrasında ABD Irak petrollerini ‘koruma altına' almalıydı'' diye konuşmuştu.

Mattis, Savunma Bakanı olarak Irak'a yaptığı ilk ziyarette Amerika'nın satın aldığı petrolün her zaman parasını ödediğini, bundan sonra da ödemeye devam edeceğini belirterek ‘‘Biz kimsenin petrolünü almak için burada değiliz'' dedi.

Savunma Bakanı Mattis'in Irak ziyareti sırasında IŞİD'e karşı verilen savaşın gelişmeleri ile ABD destekli Irak ordusunun Musul'u IŞİD'ten geri alma operasyonundaki son durumu yerinde değerlendireceği belirtilidi.

Siyasi gözlemciler ABD Devlet Başkanı Trump'ın ABD'te Irak vatandaşlarını da kapsayan geçici giriş yasağı getirmesinin Irak'la ilişkilerin geliştirilmesinin önünde engel olacağını, konunun görüşmelerin odak noktası oluşturacağını belirtiyorlar.

DHA