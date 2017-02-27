Adıyaman'da iş kuyruğu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 1200 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruklar oluştu.

Toplum Yararına Programı ile kentteki kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 1200 kişinin alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi başvuru için geldikleri İşkur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya, işe kura çekimi ile belirlenecek işçilerin 6 ay süreyle istihdamının sağlanacağını belirterek, "Başvurular cuma günü sona erecek ve önümüzdeki hafta noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kuradan ismi çıkacak kişiler 15 Mart itibariyle işe başlayacaklar" dedi.

DHA