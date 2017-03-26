Ak Partili Karaaslan: 'Hayır' diyen ana muhalefet neden altına imzasını atmıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti'nin kurumsal bir kimlik çatısı altında referandum çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek ''Diğer tarafın ise yaptığı çalışmalarda bir logo yok, bir imza yok, bir isim yok"' dedi.

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katılan kadınlar ile düzenlenen programa katılan Çiğdem Karaaslan, Ak Parti teşkilatlarının günlerdir sahada olduğunu ve çalmadık kapı bırakmadığını söyledi. Karaaslan, şunları söyledi:

"Çünkü yaptığımız işe her şeyden önce inanıyoruz. Diğer tarafın ise yaptığı çalışmalarda bir logo yok, bir imza yok, bir isim yok. Afişlerinde bir tane saçı örgülü küçük kız çocuğu ve arkasında hayır yazısı var. Bunu savunan kim diye bakıyorsunuz. 'Hayır' diyen ana muhalefet neden altına imzasını atmaktan çekindiği bir kampanya yürütüyor Bana göre söylediklerine kendileri bile inanmıyor. Çünkü söylediklerinin altına imza atacak kadar anlattıklarını gerçekçi bulmuyorlar. Başka bir nedeni olabilir mi Hayır cephesine baktığımızda öyle işbirlikleri var ki. Altına onların isimlerini yazsalar milletin karşına çıkamazlar.''

DHA