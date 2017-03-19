Ak Partili Kuzu: Gelecek nesiller bizi mezarda yatırmaz

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak, "16 Nisan'daki oylama Türkiye açısından bir kurtuluş günü oylamasıdır. Bunun reddi bu memlekete çoğa patlar. Bilesiniz ki gelecek nesiller bizleri mezarda yatırmaz" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 'Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Otelde düzenlenen konferansı, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar izledi. Milletvekili Kuzu konuşmasında, 16 Nisan'da yapılacak referandumda neden 'evet' denmesi gerektiğini anlattı. Referandumun Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Kuzu, şöyle konuştu:

"16 Nisan'daki oylama Türkiye açısından bir kurtuluş günü oylamasıdır. Bunun reddi, bu memlekete çoğa patlar. Bilesiniz ki; gelecek nesiller bizleri mezarda yatırmaz. Sürekli gelir, sizi orada rahatsız eder. 'Neden hayır verdin, bak memleket ne hale geldi. Senin oyun yüzünden geldi' diye söyler. Bunu şunun için söylüyorum. Bu bir Ak Parti projesi değildir. Bu bir Milliyetçi Hareket Partisi projesi değildir. Sonuç olarak bu milletin bir milli meselesidir. Elbetteki biz hazırladık. Biz sebep olduk. Doğrudur. İşin içinde biz bulunduk. İki partinin uzmanları bir araya geldi. Biz bu işi kurtardık belki. Ama bunun bizi aşan bir yönü var. Kaldı ki bizimle başlamış bir hareket de değil bu."

'ORTAKLIK YÖNÜMÜZ ZAYIF'

Yeni sistemle koalisyon döneminin tarih olacağını ifade eden Kuzu, "Başkanlık sitemiyle birlikte koalisyonlara paydos. Ömür billah. Bu getirdiğimiz model kuvvetler ayrılığının alasını getiriyor. Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı. Bitti, nokta. Madem kuvvetler ayrılığı güzel bir şeydir. Her gün söylüyor Kemal Bey. Doğrudur, ben de katılıyorum. İşte bunu biz ayırıyoruz. Bugünkü modelde yok bu. Olmadığı için zaten biz bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bundan sonra da iki başlılığa paydos. Bu modelde başbakan yok. İki kişinin olduğu yerde 'hır' çıkıyor. Biz bir de koalisyonları bir arada götürme özürlüyüz. Zorlanıyoruz. Ortaklık yönümüz zayıf bizim. Duygusal milletiz" dedi.

DHA