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Son Dakika: Alman Bild: “Burada istenmiyorsunuz”

Alman Bild: “Burada istenmiyorsunuz”
10:3915 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Alman Bild: “Burada istenmiyorsunuz”
Alman Bild: “Burada istenmiyorsunuz”

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Gazetenin birinci sayfanın üçte ikisini ve ikinci sayfasını tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayıran gazete, “Bild, gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla çıktı. Alt başlıkta ise, “Demokrat değilsiniz Burada istenmiyorsunuz” diye yazdı.

Gazete ilk sayfadaki haberinde, ”Bay Erdoğan siz burada istenmiyorsunuz” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamı, ailesi, anayasa değişikliğinde yer alanlar, Türkiye AB ilişkilerine Almanların bakışı gibi konuları ele aldı.

 

DHA

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