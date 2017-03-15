Alman Bild: “Burada istenmiyorsunuz”

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Gazetenin birinci sayfanın üçte ikisini ve ikinci sayfasını tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayıran gazete, “Bild, gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla çıktı. Alt başlıkta ise, “Demokrat değilsiniz Burada istenmiyorsunuz” diye yazdı.

Gazete ilk sayfadaki haberinde, ”Bay Erdoğan siz burada istenmiyorsunuz” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamı, ailesi, anayasa değişikliğinde yer alanlar, Türkiye AB ilişkilerine Almanların bakışı gibi konuları ele aldı.

DHA