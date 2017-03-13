Alman turist ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tatil yapan Alman turist 60 yaşındaki Angelika Hölz, kiraladığı evde ölü bulundu.
Side Mahallesi'nde tatil yapan Angelika Hölz'den haber alamayan ev sahibi Musa Gün, durumu jandarmaya verdi. Dün saat 19.00 sıralarında Hölz'ün oturduğu dairenin kapısını açan ekipler, içerisini kontrol etti. Ekipler, yatak odasında Angelika Hölz'ün cesedini buldu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Hölz'ün cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DHA