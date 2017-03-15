Atatürk Barajı Gölü'nden Mardin'e su sağlayacak kanalda sona gelindi

ATATÜRK Baraj Gölü'nden Ceylanpınar üzerinden Mardin'e su getirecek olan, tamamlandığında 400 bin kişiye istihdam yaratacak, 221 kilometrelik sulama kanalının bitmek üzere olduğu belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülen projeyle 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı tamamen hazır hale getirilirken, Mardin'in Derik İlçesi'nde yapımına başlanan depolama istasyonunun inşaatı ise devam ediyor.

Mardin'e 55 kilometre mesafede inşa edilen depolama istasyonunu ziyaret eden AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bölge halkı ve çiftçilerin 2 milyon 167 bin 930 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak projenin hayata geçirilmesini dört gözle beklediğini söyledi. 400 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlayacak projenin bu yıl içinde tamamlanarak bereketli toprakların su ile buluşacağını ifade eden Çankırı, DSİ GAP Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve sulama kanalından Sorumlu Şube Müdürü Halil Uslu ile görüştü.

Mardin-Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı için çalışmaların 1997 yılında başladığını ve gelinen süreçte tamamlandığını hatırlatan AK Partili Çankırı, hacimsel büyüklük olarak saniyede 200 metreküp su geleceğini, bunun Türkiye’deki ırmakların yıllık ortalama debisinden daha fazla olduğunu anlattı.

"TERÖRÜ KÖKTEN KURUTACAK"

187 milyon 408 bin liraya mal olacak sulama deposu için bu yıl içerisinde Ambarlı Köyü'nde 4 bin 350 dekar arazi kullanıldığını kaydeden Çankırı, toplam kamulaştırma bedelinin 242 milyon 536 bin lira olduğunu ve bugüne kadar 95 milyon lira ödeme yapıldığını anlattı. Modern sulamaya geçilmesiyle birlikte elektrik sarfiyatının azalacağını, işsizlik sorunun ortadan kalkması ve tarım üretimindeki artışla bölgede refah seviyesinin artacağını dile getiren Çankırı, "Bölgeye tabiri caizse Türkiye'nin en büyük nehri getirilecek. Bölgemiz insanı açısından hayati önem arz eden bu projenin ivedilikle tamamlanarak, bereketli Mardin ovasını Fırat'ın suyu ile buluşacağı günler halkımızın ve çiftçimiz tarafından dört gözle beklenmektedir. Proje ile ihya ve inşa uygulamalarında da terör sorunun çözümünde de önemli mesafeler alınacağına inanıyoruz. Kadim Mezopotamya ve Mardin Ovası Fırat'ın coşkun akan suyunu sabırsızlıkla bekliyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu bereketli toprakları yeniden eski güzel günlerine kavuşturacağız. Milletvekili olarak bu projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamak adına gece gündüz demeden gayret göstereceğiz ve bu çalışmaların hızla ilerlemesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Projeyi yakından takip eden Milletvekili Bölünmez Çankırı'ya sulama kanalı hakkında bilgi veren DSİ GAP Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Atatürk Barajı’ndaki suyun Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere iki kanala ayrıldığını söyledi. Bölge Müdürlüğü olarak suyun toprakla buluşması için seferber olduklarını anlatan Gökçe, ana kanalın toplam 221 kilometre uzunluğunda olduğunu, bu kapsamda kanal inşaatının tamamlandığını ve depolama inşaatının ifade ederek, "Mardin Depolaması, Mardin il merkezinin 55 kilometre batısında Derik İlçesi Ambarlı ve Boyaklı köylerinin kırsalında ve Atatürk Barajı'ndan sulama mevsimi dışında Şanlıurfa Tüneli, Yukarı Harran Ana Kanalı ve devamında Aşağı Mardin Ana Kanalı vasıtasıyla alınacak suyun kanal sonundaki Pompa İstasyonu ile Mardin Depolamasına basılması ve yine aynı pompa istasyonu marifetiyle sulama mevsiminde Mardin Depolaması 1.2.3 kademe pompaj sulamalarına verilmesi maksadıyla DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında inşaa edilmektedir. 2017 yıl sonuna kadar bütün ovanın suyla kavuşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Mardin’de çiftçilik yapan Mehmet Kahraman da, proje kapsamında Mardin'e su getirilmesinin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mardin’de yaklaşık 2 milyon dönüm ekili alanımız var. Bu proje yarım asırlık bir özlemin, toprağın suyla buluşmasıdır. Sulama imkanı ile bölgenin kalkınacağını, üretimin artacağını böylece tersine göçün başlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA