Atılım'da yeni eğitim sistemi CoOp ortak eğitim

ANKARA'da bulunan Atılım Üniversitesi'nde önümüzdeki sene iş dünyasıyla işbirliğine dayalı yeni bir eğitim sistemi başlıyor. Co-Op eğitim sistemi adı verilen yeni modelle öğrenciler bir yaz dönemi ile öncesindeki veya ardındaki bir yarıyılın birleştirilmesi sonucunda, okul dışında işyerlerinde, kesintisiz 6, 7 ay çalışarak iş eğitimi alacaklar. Sistem staj öğreniminden farklı olacak.

Co-Op eğitimi ile amaçlanan hem sektörün üniversiteden ne beklediğini ilk elden öğrenmek hem de öğrencilere mezun olmadan önce iş teklifleri gelmesini sağlamak. Ayrıca sistem seçmeli olacak ve başarılı öğrenciler bu eğitime katılabilecek.

'HİÇBİR ÜNİVERSİTE İŞ GARANTİSİ VEREMEZ'

Yeni sistem hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, şunları söyledi:

'Gençlerin üniversiteyi 18 yaşında girdikleri yaklaşık 22 yaşında çıktıkları yaşamlarından 4 yıl verdikleri doğal bir süreç olarak düşünmemesi lazım, bu hem eğitim hem öğretim hem de sosyal bir süreç. Yani hayatlarında bizlerden, hocalardan öğrendiklerinin yanı sıra yaşamdan ve arkadaşlarından öğrendikleri de çok şey var. Birinci sınıftaki öğrenci mezun olunca ne iş yapacağını düşünmemeli. Mezun olduklarında iş bulmalarına katkı sağlayacak eğitim süreçlerimiz var ama bu 4 yıl boyunca her gün düşünülmemesi gereken bir konu. Sosyal şartlardan dolayı veli de bunu düşünüyor, öğrenci de düşünüyor. Bizler iş garantisi veren üniversite olamayız. Hiçbir üniversite iş garantisi veremez. Ama üniversiteler iş bulma sürecini kısaltacak ve kolaylaştıracak süreçleri yaratabilirler. Ben burada yetiştirdiğim öğrencinin başka bir öğrenciyle kıyaslandığında en üste gelmesini sağlamaya çalışıyorum. Örneğin mühendisliğin sadece burada üniversitedeki eğitimle yetmeyeceğini biliyoruz. Bunun için Ortak Eğitime geçerek sanayi sektörüyle firmalarla bir eğitim sürecine girdik. Co-Op eğitimini bu sene başlatacağız. Yani öğrenci üniversitedeki 6. yarıyılını ve sonraki yaz dönemini veya yaz dönemini ve 7. yarıyılını üniversite dışında bir iş yerinde çalışarak geçirecek. Bu süreç boyunca ders almak üzere üniversiteye hiç gelmeyecek. Biz onların çalıştığı iş yerlerine öğretim üyelerini göndereceğiz, öğretim üyelerimiz öğrencilerin çalışma performanslarını iş yerlerinde değerlendirecek ve işyerindeki yöneticilerle birlikte nota dönüştürecek. Bu Co-Op süreci bittikten sonra öğrenci üniversiteye gelecek ve bölümünde 1 veya 2 dönem daha okuyacak ve mezun olacak. Bunun birçok faydası var ve bunlar öğrencilerimize hem eğitim süreci boyunca hem de mezuniyetlerinden sonra daima pozitif olarak yansıyacaktır.'

'SAVUNMA SANAYİNİN ÖNDE GELEN ULUSAL KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİKLERİMİZ VAR'

Atılım üniversitesinin zaten sanayi ile işbirliklerinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Kaptan işbirliklerini şöyle özetledi:

'Savunma sanayinin önde gelen ulusal kuruluşları olan TAI, TEI, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ile işbirliklerimiz ve ortak projelerimiz var. Örneğin Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda pilotaj ve diğer bölümlerdeki öğrencilerimizin eğitiminde kullanmak üzere bir uçak aldık. Esenboğa'da bir hangarımız var. Orada üzerinde Atılım Üniversitesi yazan bir eğitim uçağımız var. ASELSAN ile o hangarda birlikte yürütülen bir projemiz var. Bu projede ASELSAN elemanları çalıştığı gibi, bizim öğrencilerimiz de çalışıp katkı,destek verecekler ve eğitim alacaklar. Ankara'da bizim Ulaştırma, Lojistik, Ticaret Bölümü'nün çalıştığı TIR'ların durduğu, mal bıraktığı, getirdiği, götürdüğü ve Türkiye'nin taşımacılık sektörünün döndüğü yerlerin başında gelen bir gümrük merkezi var. Oranın hem binalarını kullanıyoruz, hem öğrencilerimiz gidip orada çalışıyorlar. Bunun dışında Hukuk Fakülte'sinin çoğu hocası hem Ankara'daki hem de Türkiye'deki çeşitli kuruluşlara danışmanlık hizmeti veriyorlar. Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerimiz bir çok konuda değişik sektörlerdeki firmalarla birlikte projeler yazıyorlar, gibi örnekleri çoğaltabiliriz.'

DHA