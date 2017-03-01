Ayvacık'ta 18 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 18 mülteci, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece, Ayvacık'ın Behramkale Köyü Biber Deresi mevkisinde kaçak geçiş hazırlığında olan bir grup mülteci olduğunu öğrenince harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Myanmar ve Afganistan uyruklu 18 mülteci yakalandı. Mülteciler, minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mülteciler Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA