Bahçeli: Ülkücüyüm diyen 'evet' demelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni dönemde çatışma olmayacak. Rejim ve sistem krize dönüşmeyecek. 'Hayır' diyecek kardeşlerim iyi düşünsün kararlarını gözden geçirsin. 'Ben ülkücüyüm' diyen 16 Nisan'da 'Evet' demelidir. 'Ben milliyetçiyim' diyen, 'Bayrak benim' diyen her kardeşim 'Evet' kararında olmalıdır" dedi.

Halka hitap etmek için Erzurum'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, havalimanında Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Bahçeli, daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti. Bahçeli, burada kendisini dinlemek üzere toplanan yaklaşık 20 bin kişiye konuştu. Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kurtuluşu için yeni bir seferberlik ve mücadele ruhu tecelli etmelidir. Kötü giden talihe 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Türkiye şu anda çok vahşi tehdit kuşağındadır. Mihraklar kuyumuzu kazmak, hançeri saplamak için sıradadır. Başımızı kaldırıp etrafımıza bakarsak hainleri göreceğiz. Sesimizi yükseltip tepkimizi gösterirsek kaçtıklarını göreceğiz. İrademizi ihya edip, direnişi güçlendirirsek Türkiye düşmanlarının tırstıklarına, sindiklerine tanık olacağız. Dün Ermeni çeteleri ne yaptıysa bugün terör örgütleri ve arkasında duran emperyal acımasızlık aynısını yapmaktadır. Rusya'ya bakınız YPG, PYD ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu görünüz."

Rusya'nın tarihi emellerini alttan sürdürdüğüne işaret eden Bahçeli, Müslüman Türk milletine ne kadar düşman odak varsa Rusya ile ortak cephede olduğunu belirtti. Mehmetçik katillerini Rusya ile ABD'nin silahlandırıp beslediğine dikkati çeken Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl bir kumpas, nasıl bir tezgahtır Rusya bir yanda dostluk mesajları verirken, diğer yanda meyve- sebze ambargosunu kaldırmaktan kaçınmakta, PKK, PYD, YPG ile aynı hizada durmaktadır. Putin yönetimi kimi kandırmaktadır Moskova Türkiye'yi ne zannetmektedir Yoksa 93 harbi milli hafızalardan çıktı mı sanılmaktadır Maalesef Rusya, Afrine zırhlı araçlarla asker konuşlandırmakta, üs kurmakta, Moskova'larda kanlı terör örgütlerini ofisleri açılmaktadır. Halep katilleri, Türkmen katileri aynı kümede, Türkmen dağında kan dökenler aynı siperdedir. Türkiye çok çetin tehlikeli bir süreçten geçmektedir ve devlet milletiyle bir, beraber olmak durumundadır."

FETÖ'nün dolanırken kanlı ve karanlık terör ortaklarından destek aldığını, PKK, PYD, YPG'ye müttefiklerin yardım, yataklık yaptığını savunan Bahçeli, "Menbiç'ten PKK, YPG arındır alacaktı ama bilakis silahlandırarak yerleşmiştir. Sorumlu ve suçlu ise ABD ve Rusya'dır. Rusya, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG muhafızlığına soyunup ABD Rakka'nın çevresine YPG'yi taşıyarak Türkiye'yi dışlamıştır. Her alanda yalnızlık, kutuplaşma kaderimiz haline gelmiştir. Alman istihbarat başkanı konusunda ikna olmadık. ABD istihbaratı da aynı görüştedir. 15 Temmuz'u FETÖ'nün yaptırdığı yönündeki açıklamalar niyedir, neye hizmettir Bu çarpıtma ve telaşın altında ne vardır Pensilvanya'da ki hain kimin hangi kapalı devre çalışan örgütlerin tetikçisidir. 15 Temmuz ihanetinin faili bal gibi FETÖ'dür. Katil bellidir, cani ortadadır. Türk milleti bu şerefsizleri asla affetmeyecektir" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU BU EVETLERİ DUYUNCA GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı yetkilerine yeni düzenleme getirdiklerini, yürütme ve yasama arasında kalın duvarlar ördüklerini anlatan Devlet Bahçeli, muhalefetin astarı olmayan açıklamalarla bunu sulandırdığını ve sabote ettiğini ileri sürdü. Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nu ve hayırsız havarileri Cumhurbaşkanlığı sistemini karalayıp, reformu hazmedemiyor, kabullenemiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar yıldırım yemişe dönecekler. İftiralarını Erzurum elinin tersiyle itecek, itmekle kalmayıp başlarını öne eğecektir. Dadaşlar buna var mı Müfterilerin yüzünü kızartmaya hazır mısınız Türkiye'nin bekası için milli birlik ve beraberlik için" diye sorması üzerine kalabalıktan "Evet" sesi yükseldi. Bunun üzerine Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bu evetleri duyunca ya saklanacak ya da dili dolanıp yaptığı gaflarla kendisini güldürmeye devam edecek" diye konuştu.

'BEN ÜLKÜCÜYÜM DİYEN 16 NİSAN'DA EVET DİYECEK'

İlk defa Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk geleceğini ifade eden Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının, TBMM'yi feshetmesini 'Koca bir yalan' olarak nitelendirdi. Yeni dönemde çatışma olmayacağını, rejim ve sistemin krize dönüşmeyeceğini savunan Bahçeli, cumhurbaşkanının bir partili olmasının hiçbir sakıncası olmadığını söyledi. Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yine de 'Hayır' diyecek kardeşlerim iyi düşünsün kararlarını tekrar gözden geçirsin. Tekin olmayan, güven vermeyen, inandırıcı bulunmayan tesir ve dayatmalara yüzlerini çevirsin. Türkiye'nin içinde bulunduğu riskleri değerlendirip evet iradesine dönüş yapsın. 'Ben ülkücüyüm' diyen 16 Nisan'da 'Evet' demelidir ve diyecektir. 'Ben milliyetçiyim' diyen, 'Bu bayrak benim, bu devlet benim, bu millet benim onurum' diyen her kardeşim istiklal, istikbal ve istikrar için evet kararında olmalıdır ve Allah'ın izniyle de olacaktır. Devlet, millet, Cumhuriyet tertemiz irademizle şartsız evet. Evet ülkemiz için sözdür yemindir, vazgeçilmeyecektir. Evet mili birliğin simgesidir. Evet Türkiye Cumhuriyetidir, milli birliğin simgesidir."

DHA