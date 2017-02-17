Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (5)

'ESKİSİ GİBİ TÜRKİYE'YE ROL BİÇENLERİN İZİNDEN GİTMEYECEĞİZ'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Karabağlar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Ahmet Arslan'ın yanı sıra Ak Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan ve Mahmut Atilla Kaya, Ak Parti İl Başkanı Bülent Delican Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten ve çok sayıda partili katıldı.İzmir'in geçmişte de gelecekte de kaderinin denizcilerin elinde olduğunu söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şöyle konuştu:

"İzmir'in kaderi denizcilerin elinde, bin yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Sebebi denizciler değil, sebebi İzmir. Çünkü İzmir, sadece bu bölgenin değil, Anadolu'nun batıya açılan penceresinin olmazsa olmazı. Biz bu coğrafyada ne üretirsek üretelim, ne geliştirirsek geliştirelim, eğer İzmir'i bu işin köprüsü yapıp batıya açamazsak, katma değer oluşturamazsak, ülke olarak başarılı olma şansımız yok. Onun için İzmir geçmişte ne kadar önemliyse, gelecekte de o kadar önemli. Sadece bizimle kalmasın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kaptan çocuğu olduğunu, bir denizci olduğunu unutmayalım. Denizcilerin bir farkı var; denizdesiniz, başınıza bir şey geldi. Olayı siz çözmek zorundasınız. Başkasından medet umarsanız, 'Gelsin başkası benim rotamı belirlesin' derseniz, kaybettiğiniz gündür. Bu kadar önemli bir ülke başkalarının gemiye gelip rota çizmesini bekleyemez. İşte bu kültürle büyüyen Sayın Recep Tayip Erdoğan ve yol arkadaşları tam da denizci gibi davranırlar. Liderimiz ve ekibi başkalarının rota çizmesini beklemediğimiz için diyoruz ki biz eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz. Türkiye'nin rolü belli, Türkiye'nin yolu belli, Türkiye'nin hedefi belli. O da ne Milletin hizmetkarı olarak kendi ülkemizi, milletimizi düşünmek ve bu coğrafyanın bizden bekledikleri gözeterek hedefe yürütmek. Hedef ne; 2023. Eğer 1071'den, 1081'den bahsediyorsak o zaman, Cumhurbaşkanımızın söylediği Başbakanımız pekiştirdiği gibi 2053'ü, 2071'i hedef koymalıyız."

'EGEMENLİĞİN SEMBOLÜ KÜRSÜYÜ KIRDILAR'

Anayasa oylamaları sürecine de değinen Bakan Arslan, "Egemenliğin sembolü kürsüyü kırdılar. O da yetmedi kendilerini kelepçelediler. O da yetmedi bacak ısırdılar, sonuçta biz ona rağmen mücadelemizi verdik. Söz de milletin karar da milletin. Kararı sizlerin ve milletin huzuruna getirdik. Neye güvenerek Millet 14 yıldır biliyor ki; Ak Parti kadroları hep millete hizmeti, halka hizmeti hakka hizmet bilerek proje ortaya koyulduğunu biliyor. 11 seçimde olduğu gibi, bu seçimde de anaysa oylamasında iradesinin arkasında duracak. İnşallah ülkemiz sağlıklı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Arslan, Karabağlar'daki toplantının ardından AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek İzmir'den ayrıldı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

DHA