Bakan Arslan: Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız (2)

BAKAN ARSLAN BOZÜYÜK'TE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir'de TÜLOMSAŞ Fabrikası'nı ziyaretinin ardından Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bozüyük Metristepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Ahmet Arslan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini olumlu karşıladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Daha önce hükümette görev aldı, devlet idare etmenin ne demek olduğunu sorumluluk alarak gördü. Bakın, bugüne kadar sorumluluk alanların hepsi, 'tek merkezden yönetilmeli bu ülke, çift başlılık ülkeye zarar veriyor' dedi. Kim söylemiyor Kılıçdaroğlu söylemiyor. Bu ülke ona bir defa sorumluluk verdi. Verildiği sorumluluk dönemindeki hastanelerin durumu herkesin malumu. O yüzden millet 'Hastaneleri yönetmeyene ben ülke yönetimi hiçbir zaman teslim etmem' dedi. Bu millet, yönetimin kime verilip verilmeyeceğini çok iyi bildiği için onu başa getirmez."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da görüşlerini aktaran Bakan Arslan, "Cumhurbaşkanını seçtiğiniz gün şunu bileceksiniz. Evet, yüzde 50'den bir fazla oyla cumhurbaşkanını seçtim. Bu cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümeti kurmuş olacak, aynı zamanda bakanları atayacak. Dolayısıyla benim hükümetim bu. Benim yerime başkaları karar vermeyecek. Hangi karar şu anki sistemde milletvekilini seçiyorsunuz. Meclise gidiyor milletvekili. Sonra kime başbakanlık görevi verileceği belli değil" dedi.

DHA