Bakan Çavuşoğlu: Onlar da Atatürk'ü kullanmaya başladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Bild Gazetesi'ni gördünüz. Artık onlar da o kadar düştüler ki Atatürk'ü kullanmaya başladı. 'Atatürk olsa 'Hayır' derdi' diyor Bild Gazetesi. Biz Almanya'da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen 'Merkel'e oy verin, şuna vermeyin' diyor muyuz Niye karışalım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, referanduma ilişkin değerlendirmede bulundu. 'Hayır' propagandası yapanların Türkiye'de yaşayan Ruslara "Sizi zorla Müslüman yapacaklar ve kadınlarınızı kapatacaklar" dediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yazıklar olsun. Bazı Ruslar 'Doğru mu' diye teşkilatlarımıza gitmiş. Konsolos da gelmiş. Ne istiyorsunuz onlardan, Antalya'nın değişik yerlerinde yaşamaya karar vermişler. Niye korkutuyorsunuz bu insanları Sorun yaşadığımız 8 ayda gidip onlara 'Türkiye'de yaşayan herkese emanetsiniz' dedik. Şimdi onlar gidip 2 oy alacak diye 'Sizi zorla Müslüman yapacaklar' diyorlar. Bu kadar aşağılık durum var mı" dedi.

'ATATÜRK ÜZERİNDEN GİDİYORLAR'

Alman Bild Gazetesi'nin referandumla ilgili manşetini değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Bild Gazetesi'ni gördünüz. Artık onlar da o kadar düştüler ki Atatürk'ü kullanmaya başladı. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere en çok Ak Parti döneminde ulaşmaya çalışılmıştır. Buna İsmet İnönü dönemi de dahil. Şimdi Bild Gazetesi de dahil Atatürk üzerinden gidiyor. 'Atatürk olsa 'Hayır' derdi' diyor Bild Gazetesi. Biz Almanya'da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen 'Merkel'e oy verin, şuna vermeyin' diyor muyuz Niye karışalım Hollanda için de bu kadar çirkinlik yapmalarına rağmen karışmadık. Şimdi de Atatürk üzerinden gidiyorlar."

'KARDEŞİMİZİN BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYOR'

Dün Antalya'da 'Evet' standı açan Ak Partililere saldırı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Laiklik diyorlar. Senin laiklik düşüncen ne Dün Antalya'nın merkezinde bunların laiklik anlayışını gördük. Geliyor 'evet' diyen kardeşlerimize saldırıyor. 'Evet' diyen başörtülü kardeşimizin örtüsünü açmaya çalışıyor. İsteyen istediği gibi giyinsin. Biz 15 yıllık hükümetimiz döneminde bir şey demedik. Benim ailemde başı açık ve kapalı olanlar var. Laikliğin tanımı şudur; din ve devlet işleri ayrıdır. Devlet herkesin inancının garantisidir. Bugüne kadar böyle miydi 'Başörtüsü takıyorsun, okula gitme.' Ben siyasalda okuyordum; yabancılarda sakal bırakınca serbest, bize gelince yasak. Ben de yasağa karşı çıktım ve okula sakallı gidiyordum. Hocam geldi 'Mevlüt sen niye sakal bırakıyorsun, yasak değil mi' dedi. Ben de hocam 'ben yasaklara karşıyım' dedim. Hocam da 'aferin' dedi."

'TÜRKİYE'NİN SİGORTASI OLACAK'

Anayasa değişikliğiyle getirilecek sistemin Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortası olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan seçilse seçilse, ömrü yeterse ve halk seçerse en fazla 2 kere seçilecektir. Ya sonrası; mutlaka birisi seçilecektir. İşte sonrası için bizim Türkiye'nin sistemini güçlendirmemiz lazım. Kim gelirse gelsin sistemin tıkır tıkır işlemesi lazım" dedi.

DHA