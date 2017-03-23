Bakan Kaya: Hollanda'da milletime layık olan duruşu sergiledim

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'daki Türk Başkonsolosluğu'na girişinin polis tarafından engellenmesine ilişkin olarak "'Evet' kampanyalarına izin vermemelerinin tek nedeni büyüyen, değişen Türkiye'den duydukları rahatsızlıktır. Sizin gücünüz ve desteğinizle Hollanda'da milletime layık olan duruşu sergiledim" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde açılışlara katıldı. Programına Seydikemer'den başlayan Bakan Kaya, Fethiye-Antalya karayolu üzerindeki bir düğün salonunda şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Bakan Kaya'ya Muğla Valisi Amir Çiçek, Ak Parti Muğla milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve Seydikemer Belediye Başkanı Ak Partili Yakup Otgöz eşlik etti.

Burada şehit ailelerine seslenen Bakan Kaya, millet olarak onurlu duruşlarını şehitlere borçlu olduklarını söyledi. Hollanda'daki Türk Başkonsolosluğu'na girişinin polis tarafından engellenmesine ilişkin konuşan Bakan Kaya, "Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, kendi milli iradesine sahip çıkmasından rahatsızlar da onun için istemiyorlar. 'Evet' kampanyalarına izin vermemelerinin tek nedeni büyüyen, değişen Türkiye'den duydukları rahatsızlıktır. Sizin gücünüz ve desteğinizle Hollanda'da milletime layık olan duruşu sergiledim" dedi.

'PKK, DEAŞ, FETÖ YENİ SİSTEMİN KARŞISINDA'

CHP ve MHP'ye oy veren vatandaşlara da seslenen Kaya, "Kimler karşı çıkıyor bu anayasa değişikliğine bir bakalım. PKK karşısında, DEAŞ karşısında, FETÖ bu yeni getireceğimiz sistemin karşısında. Hepsi 'hayır' kampanyalarının yanında değil mi Bizim getirdiğimiz yeni değişikliğin bu ülkenin ne kadar hayrına olduğunu, sadece ve sadece kimlerin karşı tarafta yer aldığına bakarak karar verebiliriz aslında. Ülkenin kutlu yürüyüşünü Allah'ın izniyle milletin desteğiyle devam ettireceğiz" diye konuştu.

'MEMLEKET MESELESİ'

Konuşmasının ardından şehit annelerinin ellini öpen Bakan Kaya, beraberindekilerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Seydikemer İlçe Müdürlüğü'nün açılışına katıldı. Alkışlar arasında tören alanına giren Bakan Kaya, bina önünde toplanan yaklaşık 500 vatandaşa seslendi. Ağır aksak işleyen yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini anlatan Kaya, meselenin siyaset üstü ve memleket meselesi olduğunu vurguladı. Koalisyon döneminde anayasa kitapçığının fırlatılması sonucu ülkede ekonomik kriz çıktığını hatırlatan Bakan Kaya, "Bu kriz nedeniyle millete tam 638 milyar liralık bedel ödettiler. AK Parti iktidar olduktan sonra tam 14 yıl o kitapçığın bedelini milletimizle birlikte ödedi. Güçlü bir yönetim anlayışıyla borcumuzu ödedik. Ancak 638 milyarla neler yapılmazdı 638 milyara tam 300 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edilebilirdi. Biz istiyoruz ki bu sistemi değiştirelim, güçlü bir yönetim sistemi getirelim. Bakın bu parti meselesi değil. Partilerden bağımsız olarak sistemi güçlü kılmak istiyoruz." dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da dünyaya demokrasi dersi verdiğini sözlerine ekleyen Kaya, "Bize sürekli demokrasi dersi veren, kadın hakları konusunda insan hakları konusunda sürekli bize parmak sallayarak ders vermeye çalışan batı, kanıyla, canıyla toprağını, vatanını, bayrağını böldürtmeyen dik duruşu hazmedemedi. Hazmedemediler ve günlerce alçak darbe girişimi karşısında nasıl bir duruş sergileyeceklerine karar veremediler. Maalesef batı, bu onurlu duruşu takdir etmekte de, hain teşebbüsten dolayı, bize geçmiş olsun demekte de çok gecikti. Biz bu kutlu yürüyüşü güçlü bir şekilde Türkiye'yi daha da ileriye, daha da güçlü hale getirmek için bir sistem değişikliği getiriyoruz" diye konuştu.

FETHİYE'YE GEÇTİ

Bakan Kaya, konuşmasının ardından Fethiye'ye geçti. Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşan Kaya, öğrencilerle sohbet edip hatıra ı çektirdi. Bakan Kaya, daha sonra Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ak Parti'nin seçim ofisinin açılışını yaptı. Açılışın ardından partililere seslenen Kaya, kendisinin de yıllarca Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda siyaset yaptığını ve teşkilattan geldiğini anlattı.

Türkiye'yi dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline getirdiklerini vurgulayan Kaya, güçlü bir 'evet' ile Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına sokmayı başaracaklarını öne sürdü. 16 Nisan'da 'evet' diyerek dünya mazlumlarının da yanında olacaklarını aktaran Kaya, "Sadece Türkiye için değil, tüm mazlum coğrafyalar için bu referandum çok önemli. Darbe gecesi bizim için dua eden çok fazla mazlum milletler vardı. Mazlum milletler, o gece seccadelerinin başında bizlere dua ettiler. 16 Nisan'ın sonucunu da bizimle birlikte heyecanla bekliyorlar" diye konuştu.

Bakan Kaya daha sonra Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkii'nde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

ÖNÜMÜZE TÜRLÜ ENGEL ÇIKARDILAR

Konuşmasında eski Türkiye'de 45 engelliye 1 bakım elemanı düştüğünü belirten Kaya, artık 6 engelliye 1 bakım elemanı düştüğünü kaydetti. Devlet millet ele ele engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Kaya, ülke genelinde 31 engelsiz yaşam merkeziyle, engellilere hizmet verdiklerini söyledi. Fethiye'de açılı yapılan merkezle sayının 32'ye yükseldiğini belirten Kaya, halen yapımı devam eden 13 engelsiz yaşam merkezinin hizmete girmesiyle, sayının 45 olacağını kaydetti.

Engelsiz bir Türkiye yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaya, "Biz engelsiz bir Türkiye yaratmaya çalışırken önümüze türlü türlü engeller çıkardılar, tuzaklar kurdular. Türkiye ne zaman büyük bir sıçrama yapmaya kalksa, devlet ne zaman milletiyle bütünleşmek istese önümüze engeller çıkarttılar. Bu anlamda milletimizin için 15 Temmuz tam anlamıyla bir milat olmuştur" diye konuştu. Katılımcılardan 16 Nisan'da 'evet' diyeceklerine ilişkin söz alan Kaya, daha sonra Fethiye'de ayrıldı.

DHA