Bakan Özhaseki: Bu iki yüzlü tavrı biz hiç unutmuyoruz ve yadırgamıyoruz (2)

'VATANDAŞ SEÇSİN, CUMHURBAŞKANI DA GİTSİN HİZMET ETSİN'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mart ayı danışma meclisi toplantısına katıldı.

Kapadokya Kültür merkezinde düzenlenen toplantıya Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Konya Milletvekili Ömer Ünal, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, vesayetçi yapının ortadan kaldırılması ve istikrar için anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da da iyice yerin dibine batırdık, can çekişir hale getirdik, millet olarak, çıplak gövdelerimizi siper ederek. Allah hepinizden razı olsun. Başta Allah'ın lütfu, sonra liderimizin dimdik duruşu, sonra sizlerin cesareti ve kararlılığı bu işi bitirdi. Ancak bu işin kurumsal altyapısının da yapılması lazım. Bu badireleri atlattıktan sonra öyle bir yapıya kavuşalım ki; bir daha hiçbir vesayet sahibi, milletten güç almayan, gizli saklı işler yapan, pis işler çevirerek milletin başına çorap örmek isteyenler asla yüz bulamasın. Bu kurumsal yapıyı oluşturalım. Nasıl yapalım, vatandaş cumhurbaşkanını seçsin, başkanını seçsin, 5 sene de yetki versin, hükümetini seçsin, meclisini de seçsin. Vatandaş seçsin o kadar. Cumhurbaşkanı da gitsin, oraya otursun, hizmet etsin."

'VESAYETÇİ YAPI TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR'

Özhaseki, güven oyunu halkın vereceğini vurgulayarak, "Güven oyunu oradaki ayaklar veremez. Oradakilere bırakırsanız, 213 kişi ile gelmiş Ecevit, 12 Adalet Partiliyi istifa ettirir, 10'una bakanlık verir, kumar borcunu öder, hükümet kurar. Bu yapı bitsin. İşte şimdiki yaptığımız bu düzenlemede Allah'ın izni ile vesayetçi yapı toprağın altına gömülüyor. Bir daha hiç açığa çıkamayacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Özhaseki, "SSK müdürünün morali niye bozuk biliyor musunuz Bunlar bir daha iktidara gelemeyecekler, bu ayak oyunlarını yapamayacaklar, askere sırtını dayayarak şımaramayacaklar, bunu biliyorlar. Söyledikleri yalanlar zaten onun için" dedi.

Bakan Özhaseki, toplantının ardından partisinin belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.

DHA